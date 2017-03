Coupe de la CAF (16es de finale retour) : Les Mouloudéens avec 17 joueurs seulement

Le Mouloudia d’Alger s’est rendu hier matin, à bord d’un vol spécial, en direction de Kinshasa, en prévision de son match retour face à la formation de la capitale du RD Congo, en l’occurrence le FC Renaissance. La délégation Algérienne comporte de 35 membres dont 17 joueurs seulement. La cascade de blessure risque de pénaliser le MCA lors de cette partie qui s’annonce difficile malgré un score avantageux lors de la première manche (2-0). En effet, Demou, Seguer et Bougueche, trois titulaires incontestables, manquaient à l’appel, hier au départ de l’équipe. Ces derniers sont restés à Alger, poursuivre leur rééducation. Par ailleurs, le staff technique du Mouloudia peut compter sur Karaoui, qui s’est entrainé normalement mardi et Gourmi dont la licence africaine a été récupérée la veille du déplacement à Kinshasa. Par ailleurs, Mouassa n’a pas manqué son appréhension par rapport à l’arbitrage. « On s’attends à un arbitrage défavorable. C’est souvent le cas lors des déplacements en Afrique. C’est la raison pour laquelle nous avons préparé nos joueurs à éventualité. On ne doit pas donner à l’arbitre l’occasion de brandir des cartons ou siffler un penalty. Par ailleurs, on doit rester concentrer jusqu’au bout et ne pas se relâcher. Pour moi, le scenario idéal serait de marquer les premiers pour provoquer le doute chez l’adversaire. Nous devons produire notre jeu. Rester derrière et défendre durant les 90 minutes du match ne serait pas la bonne stratégie face à une équipe qui va certainement nous mettre la pression durant toute la partie ». A déclaré le coach du MCA, avant le départ de la délégation. A kinshasa le Mouloudia séjournera à l’hôtel Pullman, situé à seulement dix minutes du stade des Martyrs ou se déroulera la rencontre. Cette partie sera dirigée par un trio d’arbitre Erythréen. Il s’agit d’Idris Mehemmad Osman, qui sera assisté par Mickael Habte Berket et Berhe Tesfagioghis.

Rédha M.