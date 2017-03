Ligue 1 (24e journée) : L’ESS veut prendre le large

Cette 24e journée de Ligue-1 se jouera, comme on le sait, sur deux jours avec trois matches reportés. Il s’agit, en effet de JSS-MCA, MCO-JSK et USMA-CAB. Du coup, les observateurs ne comprennent rien à la situation ; le championnat se poursuit alors que les matches en retard s’accumulent. La JSK en compte cinq et le MC Alger quatre. D’autres équipes sont elles aussi concernées. Il est clair qu’avec les matches de Coupe qui vont reprendre fin mars les choses vont se compliquer encore plus. Ceci dit, il y a deux matches avancés pour vendredi et trois pour samedi. Le leader, l’ESS, recevra une équipe du NAHD qui a, le moins que l’on puisse dire, le vent en poupe. Elle ne perd pas depuis quelques journées, même si elle a joué plusieurs rencontres à domicile. Face au leader, les poulains d’Alain Michel, suspendu pour un match, auront fort à faire car les Sétifiens, depuis l’arrivée de Kheireddine Maodui, n’ont gâché aucun point, notamment at home. Ils sont sur une série de matches victorieux. En recevant le NAHD, les gars d’Aïn El Fouara ne pensent qu’aux trois points de la victoire. On peut dire qu’il s’agit d’un objectif tout à fait dans leurs cordes, mais…Il faut dire qu’avec le retour de Gasmi, l’attaque des Sang et Or sera on ne peut plus fringante. De plus, les locaux pourraient ne pas compter sur le duo Ziti et Djabou car ils sont blessés. D’ailleurs, ils avaient quitté le stage des A’ avant l’heure. Face à ses fans, la troupe à Madoui fera tout par enchaîner par un autre succès, ce qui la mettrait sur une marge plus que sécurisante sur la meute de poursuivants. Au cas où les camarades de Bendebka, qui vient de faire son retour dans le groupe, viendraient à remporter la partie, l’écart va se rétrécir assez nettement. Les observateurs s’attendent à un match des plus serrés.

Au stade de l’Unité maghrébine, à huis clos, le MOB local voudrait enchaîner par un deuxième succès d’affilée après celui acquis, avec l’art et la manière, devant la JSK (3 à 0). De plus, les Béjaouis, qui ne comptent jusqu’ici que 16 pts, cherchent à gagner aussi afin de dépasser la JSK (18 pts) et le

reléguer la dernière loge. C’est dans leurs cordes, surtout que cette équipe de l’USMH, en butte à des ennuis financiers, est en perte de vitesse ; elle ne gagne plus depuis quelques journées et n’arrive pas à dépasser la barre des 30 pts. Ce sera peut-être pour cette fois-ci à l’occasion de leur déplacement à Béjaïa, surtout que le match se jouera à huis clos.

Il faut préciser que le résultat de cette empoignade intéressera au premier plan les deux formations car, les Harrachis, même s’ils sont mieux lotis que les Béjaouis, n’ont pas encore assuré leur maintien en Ligue-1.

Que le fair play soit au rendez-vous !

Hamid G.

Programme :

Demain vendredi

Au stade de l’Unité maghrébine (huis clo, à 16h) : MOB - USMH

À Sétif (18h) : ESS - NAHD