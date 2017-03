Handball-Tournoi régional U13 (Garçons) : Du 18 au 20 mars à Ain Sefra

Un tournoi régional de handball des moins de 13 ans garçons aura lieu du 18 au 20 mars à la salle omnisports "Mohamed-Baraki" d'Ain Sefra (Naâma), a appris l'APS mercredi auprès de la ligue de wilaya organisatrice. Organisée sous le slogan "Par le sport nous glorifions notre histoire", cette manifestation sportive de trois jours verra la participation de six formations de l'Ouest du pays, à savoir, le MB Sidi Chami (Oran), Taradji Bechar, l'Académie de Tissemsilt, HBB Saida, IRB Ain Sefra et l’établissement "classe-sports-études "Cheïkh-Bouâmama" de Naâma. Ce tournoi est organisé sous l'égide de la ligue de wilaya de handball de Naâma en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports, dans le cadre des festivités de la fête de la Victoire, célébrée le 19 Mars 1962. Ce tournoi sera disputé en deux poules de 3 clubs. Les deux premiers de chaque poule disputeront les demi-finales. La finale est prévue lundi en soirée.