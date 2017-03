Réaménagement des zones industrielles d’Oran : Les opérateurs économiques sollicités

Le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane a appelé, les opérateurs économiques domiciliés dans les différentes zones industrielles de la wilaya à contribuer au réaménagement de ces espaces se trouvant dans un état de dégradation.

Lors d’une rencontre consacrée à la situation de l’investissement et des zones industrielles d’Oran, organisée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW), le wali a estimé que les opérateurs économiques doivent participer matériellement au réaménagement de ces zones, soulignant que la faiblesse des ressources financières ne permet pas à l’Etat de prendre en charge ces opérations. Il a fait savoir, dans ce sens, que de nombreux opérateurs économiques ont émis le vœu de participer au réaménagement de ces zones, sauf qu'un manque d’organisateur a retardé cette opération.

Le wali a insisté sur la désignation d'une partie dont une direction de gestion des zones industrielles pour se charger de cette opération qui doit impliquer toutes les entreprises économiques locatrices.

Le chef de l’exécutif a estimé qu’il est inadmissible de parler de zones industrielles aux accès détériorés, aux canalisations d’assainissement défectueux et manquant de stations d’épuration des eaux usées, soulignant que ces aires industrielles sont la première façade de l’investissement sur lequel mise l’Etat pour réaliser un bond économique. M. Zaalane a également affirmé qu’en dépit de la conjoncture économique sévissant dans le monde, l’Algérie continue à croire en l’investissement comme moteur essentiel pour le développement et la création d'emplois, évoquant la perspective de création de 17 nouvelles zones d’activités à Tafraoui, Sidi Benyebka, Hassi Bounif, Gdyel, Hassi Mefsoukh et Bethioua, entre autres, pour contribuer au renforcement de l’investissement en croissance dans la wilaya d’Oran. (APS)