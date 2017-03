Mme Benghebrit rencontre une délégation parlementaire française : Les défis des systèmes éducatifs

Les défis auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs ont été au centre d’une rencontre entre la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, et le président du groupe parlementaire d’amitié France-Algérie au Sénat français, Alain Néri, et la délégation l’accompagnant, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre, qui a eu lieu au siège du ministère, a été l’occasion d’un échange sur les questions éducatives et les défis auxquels font face les systèmes éducatifs actuels, notamment l’utilisation par les élèves des moyens technologiques modernes, conclut le communiqué.