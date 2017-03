Affrontements entre groupes armés à Tripoli : L’enlisement ?

Devant l’impasse auquel s’est heurté le processus de réconciliation en Libye, le langage des armes à repris faute de consensus politique entre les différents acteurs sur le terrain. Des affrontements opposaient, hier, des groupes armés dans l'ouest de la capitale libyenne Tripoli, sous la coupe des milices depuis la chute du régime de Mouammar el Guedaffi en 2011, a-t-on appris auprès des autorités. Les combats ont commencé, lundi soir, dans les quartiers résidentiels et commerciaux de Hay al-Andalous et Gargaresh. Des tirs et des explosions ont été entendus, hier matin, dans ces deux quartiers situés à deux kilomètres à l'ouest du centre de Tripoli, des témoins faisant état de "combats de rues". Plusieurs axes routiers étaient bloqués et la plupart des habitants n'étaient pas en mesure de se rendre à leurs lieux de travail ou à leurs écoles en raison des violences.

La direction de la police à Tripoli, dépendant du ministère de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale (GNA), a indiqué qu'elle était "en train", avec "la force qu'elle soutient", de "purger" la région des "hors la loi". Aucun bilan d'éventuelles victimes n'a été communiqué. Au nord-est du pays, plus précisément dans le croissant pétrolier, le crépitement des balles n’a pas cessé. Les troupes loyales au maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est libyen, ont lancé hier une offensive pour reprendre deux importants sites pétroliers tombés début mars entre les mains des groupes armés rivaux. "Les forces terrestres, navales et aériennes mènent des attaques conjointes pour purger le port de Ras Lanouf des groupes terroristes", a annoncé Khalifa al-Abidi, un porte-parole des forces de Haftar, précisant que l'offensive visait aussi le port d'Al-Sedra. "Le maréchal Khalifa Haftar a donné ses ordres, mardi matin, pour libérer le croissant pétrolier", avait-il indiqué plus tôt. Les Brigades de Défense de Benghazi (BDB) s'étaient emparées le 3 mars du complexe pétrolier de Ras Lanouf —qui comprend surtout un aéroport et un port—, ainsi que du port proche d'Al-Sedra. Depuis, l'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le maréchal Haftar s'était contentée de mener des raids aériens quotidiens sur des positions des BDB, sans parvenir à les chasser.

M. T.