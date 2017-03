Le Ministre des Finances à Sétif : Le recouvrement fiscal une priorité

« Cette visite s’intègre dans le cadre du lancement en cours du programme de modernisation du ministère des Finances. Cette modernisation va concerner l’administration des impôts, l’administration des domaines et l’administration du budget et même du Trésor.»

Donc toutes ces structures vont recevoir un programme très important qui va leur permettre d’améliorer la qualité de service, d’assurer la fiabilité en matière de fonctionnement et en ce qui concerne les impôts, d’améliorer le recouvrement fiscal. Un des problèmes qui se pose au niveau de l’administration fiscale est le recouvrement de la TVA, devait indiquer le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, à l’issue de la visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée hier à Sétif.

Une visite à l’issue de laquelle le ministre accompagné du wali, du président de l’APW, du directeur général de la BNA et des autorités locales s’est enquis de la dynamique qui prévaut dans son secteur. Il a visité plusieurs établissements financiers et mis à profit la journée nationale des Personnes à besoins spécifiques pour s’associer à une partie du programme mis en place à cet effet.

C’est ainsi qu’il se rendra dès son arrivée au siège de la CNAS où il visitera le nouveau centre de contrôle médical pour les personnes à mobilité réduite, présider une cérémonie de remise de fauteuils roulants avant de procéder à une action analogue au centre des enfants handicapés auditifs où il donnera le départ d’un cross et assistera à des démonstrations sportives effectuées par les pensionnaires de ce centre.

Place sera laissée ensuite à la visite du centre foncier intercommunal qui regroupe deux conservations et au niveau duquel le ministre qui prendra connaissance de l’activité déployée, ne manquera pas de se pencher sur le retard accusé notamment au niveau du traitement dans les formalités de publicité et exhortera les responsables concernés à redoubler d’ardeur pour réduire ces délais, soulignant par la même que le programme de modernisation des domaines repose sur la réduction des délais, l’amélioration de la qualité de service et le rapprochement du citoyen. Dans ce contexte, le ministre annoncera le lancement dès le 20 mars d’une opération relative au programme de modernisation des domaines qui permettra de réaliser l’ensemble des opérations d’une manière beaucoup plus performante.

Il visitera ensuite le centre des impôts qui relève d’une structure moderne et se veut être un exemple de l’organisation établie sur l’ensemble du pays à l’effet de gérer les problèmes de fiscalité d’une manière très efficace.

A ce titre, le ministre prendra, chiffres à l’appui, connaissance des avancées enregistrées au niveau de cette structure pilote et des effets induits par la modernisation avec notamment la télé-procédure qui sera fonctionnelle durant la deuxième quinzaine du mois d’avril et permettra au contribuable d’y avoir accès à partir de son micro-ordinateur.

Le ministre insistera particulièrement sur la lutte à livrer contre la fraude fiscale, soulignant que chacun a le droit de gagner de l’argent mais chacun a le devoir de payer ses impôts.

Il se rendra ensuite au centre- ville où il procédera à l’inauguration d’une nouvelle agence de la BNA qui porte ainsi à 7 le nombre de structures du genre.

F. Zoghbi