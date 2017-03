L’ambassadeur du Japon à Bordj Bou-Arréridj : Au cœur de l’industrie électronique

L’ambassadeur du Japon à Alger, M. Masaya Fujiwara, qui a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj s’est rendu au siège de la société Condor, spécialisée dans l’industrie électronique qu’il a qualifiée de modèle de réussite dans ce domaine. Le diplomate, qui a jugé que la wilaya est une grande capitale de l’industrie, a rappelé que les relations économiques entre l’Algérie et le Japon sont historiques. Il a noté que c’est le secteur des hydrocarbures qui a attiré les entreprises de son pays, notamment dans les années 1970 et 80 avec la construction de plusieurs complexes gaziers et pétroliers, comme celui d’Arzew spécialisé dans la pétrochimie. M Masaya Fujiwara a annoncé que les échanges commerciaux entre les deux pays tournent autour de 2 milliards de dollars par an, faisant de l’Algérie le 4e partenaire du Japon en Afrique. Ce qui ne l’a pas empêché d’appeler à une nouvelle dynamique pour intensifier ces relations. Des potentialités existent encore pour développer davantage la coopération bilatérale, a-t-il dit. Beaucoup de sociétés japonaises sont intéressées par le marché algérien, que ce soit dans l’industrie automobile ou dans la construction d’infrastructures, comme les stations de dessalement de l’eau de mer, a affirmé l’ambassadeur qui a rappelé que le gouvernement de son pays accorde beaucoup d’attention à cet aspect. Il a précisé que les représentants des marques Nissan et Suzuki sont en pourparlers avancés pour l’implantation d’usines de fabrication automobile en Algérie. Les deux constructeurs ont présenté, selon lui, un dossier solide. Ils n’attendent que le feu vert du ministère algérien de l’Industrie pour se lancer dans la concrétisation de ce projet, a-t-il indiqué avant d’annoncer que Toyota est également intéressée par cette perspective. Le PDG de Condor, M. Abderrahmane Benhamadi, a pour sa part rappelé que sa société travaille depuis belle lurette avec les Japonais. Il a cité l’utilisation du gaz propre appelé 132, produit dans ce pays pour les climatiseurs. Il a même annoncé un partenariat avec un groupe japonais parmi les grands dans son domaine pour la fabrication d’appareils téléphoniques de haute qualité. M Benhamadi qui a écarté une éventuelle exportation des produits de Condor au Japon n’a pas exclu la possibilité de vendre les panneaux solaires pour le pays du Soleil levant.

F. D.