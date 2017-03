Préparatifs des législatives du 4 mai : organisation et transparence

Intervenant hier devant les membres de la Commission des affaires juridiques du Conseil de la nation, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, a assuré de la bonne organisation des prochaines élections en mettant l’accent sur l’impératif de la transparence.

M. Bedoui a affirmé dans une déclaration à la presse que « tous les dépassements du cadre organisationnel et juridique liés aux prochaines législatives seront pris en charge par la justice ». Le ministre a affirmé, en outre, qu’il n’était pas en possession « d’éléments d’informations » à même de confirmer où démentir les rumeurs faisant état de cas de tentatives de corruption, de marchandages de listes électorales. « Je vous assure que vous parlez de situations pour lesquelles je n’ai pas d’éléments d’information » dira t-il à un confrère qui l’interrogeait à ce sujet.

Il a surtout assuré que la Haute instance indépendante de surveillance des élections « est une instance constitutionnelle dotée de toutes les prérogatives pour ouvrir des enquêtes car sa mission est essentielle dans la surveillance des élections depuis la première étape jusqu’à la dernière ». Mettant en avant que l’Administration a « accompli pleinement son devoir en termes de préparations de la prochaine consultation électorale », le ministre ne manquera pas d’informer que « certains candidats ont été écartés conformément à la loi organique et aux textes relatifs à l'organisation des élections». Les concernés ont introduit des recours, a-t-il indiqué. A une autre question relative au vote des éléments des corps constitués, Noureddine Bedoui a indiqué que « ces derniers sont des Algériens et ont le droit de voter et d'exprimer leur choix en toute démocratie à l'instar des autres catégories du peuple». Il a surtout assuré qu’il « n’y aura pas de vote dans les casernes et dans les lieux de travail des corps constitués», non sans insister que « tous les moyens humains et matériels pour le succès des élections sont réunis». Les prochaines échéances constitueront, a-t-il plaidé une opportunité pour le peuple algérien d'exprimer sa volonté, de défendre les acquis nationaux et de sauvegarder la sécurité, la quiétude et la stabilité du pays.



La campagne électorale du 9 au 30 avril



L’exposé présenté par le ministre de l’Intérieur au sujet des préparatifs du prochain rendez-vous des urnes, il en ressort entre autres que le lancement de la campagne électorale est officiellement fixé pour la date du 9 avril pour durer jusqu'au 30 du même mois.

M. Noureddine Bedoui informe également à ce sujet que pas moins de 4.734 espaces publics ont été réservés à l'animation des meetings, soit une augmentation de 388 espaces par rapport aux législatives de 2012. Dans la même optique, il a tenu à préciser qu'après la révision annuelle des listes électorales, 299 centres de vote supplémentaires ont été mis en place pour atteindre un total de 12.089 centres et ce, en plus de la création de 2.050 bureaux de vote pour l'accueil des nouveaux inscrits et électeurs des familles relogées, soit un total de 52.273 bureaux de vote. Le ministre de l'Intérieur a souligné à cet effet, que des instructions ont été données aux walis pour inscrire 500 électeurs dans chaque bureau de vote.

Au 22 février dernier, le corps électoral a atteint un total de 23.276.550 électeurs dont 956.534 de la communauté nationale à l'étranger, a-t-il indiqué, par ailleurs, relevant que les nouveaux inscrits sont estimés à 722.771 électeurs dont 7.021 de la communauté nationale à l'étranger. Le nombre des radiés des listes électorales s'élève quant à lui, à 528.958 électeurs dont 30.985 au niveau de la communauté nationale à l'étranger, avant de déclarer que le corps électoral compte 12.594.941 électeurs, soit un taux de 54,11% et 10 681.609 électrices soit un taux de 45,89%. Il a rappelé à ce propos, que les résultats de l'opération d'assainissement des listes électorales durant la révision exceptionnelle effectuée en février dernier, a donné lieu à la radiation de 179 441 électeurs pour une double ou inscription multiple et la radiation de 160.719 électeurs décédés. Il a souligné que les listes du corps électoral seront définitivement ficelées le 19 mars prochain après expiration du délai des recours judiciaires.



12.591 candidats en lice



D'autre part, M. Bedoui a révélé que le nombre global des candidats aux prochaines législatives était de 12.591 portés sur 1.088 listes dont 797 listes appartenant à 63 partis politiques et 163 listes d'indépendants outre 128 autres issues des alliances. Le nombre des candidats âgés de 60 ans et plus, s'élève à 795 candidats soit un taux de 20,28%, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Intérieur fera également observer que la consultation électorale revêt « un caractère spécial». Ceci eu égard aux acquis consacrés dans la nouvelles Constitution adoptées en 2016, qui s’articulent en termes « de consolidation de l’équilibre institutionnel et des libertés individuelles et collectives, du renforcement de l’ancrage de l’Etat de droit et de la préservation des acquis sociaux et des performances du pays » dira M Bedoui.

Le ministre ne manquera pas de rappeler en outre, dès l’entame de son exposé, quelques uns des amendements novateurs introduits dans la nouvelle Constitution, en particulier ceux visant la promotion de la pratique démocratique en Algérie.

Il citera les dispositions constitutionnelles traitant, entre autres des attributions accordées à l’opposition parlementaire, de la lutte contre le nomadisme politique, de la création de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et enfin de l’obligation faite à l’Administration d’assurer une transparence et une neutralité absolues.

Karim Aoudia