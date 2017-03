M. Derbal : « La HIISE est l’alliée des partis et de l’Administration pour la transparence »

« Garantir la transparence des prochaines élections législatives, est la mission de tous les acteurs concernés par ce processus », a indiqué hier, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal. S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, le président de la HIISE, a précisé que ce n'était pas uniquement le rôle de l’instance qu’il dirige, « qui est une des parties de ce processus », précisant, dans ce cadre, que la de surveillance du bon déroulement de l’opération des élections législatives, relève aussi de la responsabilité du gouvernement, des partis politique, des médias et de la société civile. « Nous faisons partie de toute cette composante. Nous allons défendre la transparence des élections en appliquant la loi et en faisant barrage à toutes les personnes qui veulent être élues par tous les moyens », a-t-il soutenu.

M. Derbal a souligné à la même occasion que son instance est un partenaire des partis politiques qui veulent des élections « transparentes » ainsi que de l'administration chargée d'appliquer la loi pour tout le monde. « Nous sommes des alliés des partis politiques qui veulent des élections transparentes, justes et propres, comme nous le sommes aussi pour l'administration qui veut appliquer la loi sur tout le monde », a-t-il déclaré. M. Derbal a observé qu'à l'occasion de ces joutes électorales, la HIISE allait essayer de bâtir les « fondations d'une élection transparente pour une démocratie qui dure dans le pays ». Interrogé sur les soupçons de fraude brandis déjà par certains partis, M. Derbal a observé qu'il y avait « beaucoup de murmures » sur les fraudes des candidatures, notamment ajoutant que son instance n'avait pas été beaucoup saisie à ce sujet. « Nous avons eu deux à trois cas de fraudes sur les candidatures, mais les personnes (impliquées) ont été appréhendées et incarcérées, a-t-il dit, relevant que "tout le monde peut nous saisir". M. Derbal a assuré, dans ce sillage, que son instance ne subirait "d'influence" d'aucune partie, "ni parti politique ou autorité", ajoutant qu'il comptait travailler « doucement mais sûrement ».

S’il réaffirme l’engagement de la Haute instance à défendre le « choix des électeurs », en veillant à protéger la « transparence des urnes », M. Derbal n’en reconnait pas moins qu’au vu des expériences vécues « durant plusieurs années », on ne peut changer « toutes les choses à la fois ». A la question de savoir si l’instance qu’il préside a bénéficié des moyens propres à mener sa mission à bon port, son président a répondu laconiquement que celle-ci a « peu de moyens, pas tous les moyens ». Il assure, cependant, que la HIISE entend, malgré tout rester « indépendante » dans ses actions.

M. Derbal a annoncé, en outre, une rencontre réunissant tous les coordinateurs de la HIISE, dans les jours qui viennent, pour évaluer les opérations d'assainissement du fichier électoral, de la collecte de signature et des candidatures.

S'agissant de la collaboration avec l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), il a assuré que son instance et l'ARAV avaient établi une coordination des efforts pour éviter justement « des dérives » dans les médias. Concernant la neutralité de l'administration, M. Derbal a rassuré sur « l'engagement » du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales à l'assurer.



Le succès du rendez-vous électoral est tributaire de la participation des citoyens



M. Derbal avait souligné à une occasion précédente, que le caractère neutre de la HIISE sur les plans juridique et financier outre l’impartialité de ses membres qui n’appartiennent à aucun parti politique, conforteront son « indépendance et lui permettront d’exercer au mieux ses missions loin de toutes formes de pressions morales et matérielles ».

Soucieux de réunir les conditions favorables et les moyens matériels, moraux et humains pour permettre à la HIISE de s’acquitter pleinement de ses missions, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, incarne, incontestablement, la volonté des hautes autorités du pays à poursuivre le processus de réformes, de manière à conférer davantage de transparence à la gestion des affaires publiques, assurer les garanties politiques et juridiques et consacrer les idéaux qui permettent d’accomplir le devoir électoral en toute confiance », a-t-il indiqué.

Il a ajouté à ce propos que l’instance « ne ménagera aucun effort pour accomplir son devoir à l’égard du peuple algérien, et œuvrera à donner l’espoir aux Algériens en vue d’approfondir la relation de confiance entre le pouvoir et le citoyen en veillant à préserver son choix et sa volonté ainsi qu’à consacrer son droit à la liberté de choix, notamment lorsqu’il s’agit de choisir ses élus qui le représenteront dans la gestion de ses affaires ».

M. Derbal a souligné que « le succès de tout rendez-vous électoral est tributaire de la participation du citoyen ». « Nous sommes tous conscients de l’impact d’un tel succès sur les affaires publiques du pays », a-t-il dit, faisant remarquer que « si le citoyen sait que sa voix est prise en compte, cela confortera son sens de nationalisme et son souci de construire le pays et nourrira son sentiment d’appartenance à ce pays, à son identité, à sa doctrine et à son histoire ».

Aussi, comme il le dira à la fin, « sensibiliser tous les Algériens, quelles que soient leurs orientations intellectuelles et politiques, quant à l’impératif d’œuvrer à l’amélioration de la situation du pays à travers des élections régulières est en réalité une priorité nationale et un devoir ».

Salima Ettouahria