Eclairage : Un seul agenda

Le siège de la Ligue arabe abritera prochainement une réunion regroupant les Secrétariats de la Ligue arabe, des Nations unies, de la Commission de l'Union africaine (UA) et la Haute représentante de l'Union européenne. A l’ordre de jour de cette réunion qualifiée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra d’« extrêmement importante » figure la crise libyenne et la recherche d’un règlement pacifique. D’autant que chaque jour qui passe tend à complexifier la situation. Pour preuve, sur le terrain des affrontements ont opposé hier des groupes armés dans l'ouest de la capitale libyenne Tripoli, selon des médias. Une offensive a été lancée par les troupes loyales à Haftar pour reprendre deux importants sites pétroliers du nord-est du pays, dont s'étaient emparés début mars des groupes armés rivaux. Cette escalade militaire dans la région du Croissant pétrolier fait craindre le pire et accentue la précarité de la situation. D’où l’urgence d’une réaction internationale pour convaincre les parties en conflit à privilégier le règlement pacifique qui passe par la solution politique. A partir de Bruxelles, où il a co-présidé la réunion de haut niveau du Conseil d'association UE-Algérie, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que la responsabilité de la Communauté internationale envers la Libye est « collective », appelant l'ensemble des « groupes influents à s'acquitter pleinement de leur rôle en faveur d'un règlement pacifique de la crise ». Mais pour ce faire, elle doit se baser sur un seul agenda, or, c’est à ce niveau que le bât blesse. En effet, si l’avancée sur le chemin sinueux de la recherche d’un règlement politique consensuel est perturbée, la responsabilité en incombe à toutes ces parties qui placent leurs intérêts au-dessus de ceux de la Libye et du peuple libyen.

Et tant que la Libye ne sera perçue que sous l’angle de son pétrole, convoité par les puissants, force est de craindre que la réconciliation nationale tardera à se faire.

Nadia K.