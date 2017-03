Pour résoudre la crise en Libye et débloquer la question sahraouie : L’Algérie insiste sur le dialogue et le droit international

« Libye : Une responsabilité collective »

« Palestine : Une question centrale »

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a affirmé lundi dernier à Bruxelles, que la responsabilité de la Communauté internationale envers la Libye est « collective », appelant l’ensemble des « groupes influents » à s’acquitter « pleinement » de leur rôle en faveur d’un règlement pacifique de la crise. Dans une déclaration à la presse, en marge de la réunion de haut niveau du Conseil d’association UE-Algérie, M. Lamamra a affirmé que la Communauté internationale doit se baser sur un seul agenda susceptible de « soutenir et encourager les Libyens à construire une entente à même d’aboutir au règlement pacifique de la crise et à la réconciliation nationale, et qui sera plébiscitée par les différentes composantes du peuple libyen ».



M. Lamamra appelle les groupes influents à s’acquitter pleinement de leur rôle…



Le chef de la diplomatie algérienne a estimé que la réunion qui regroupera les Secrétariats de la Ligue arabe, des Nations unies, de la Commission de l’Union africaine (UA) et la Haute représentante de l’Union européenne et qui sera tiendra prochainement au siège de la Ligue arabe au Caire, sera « extrêmement importante ».

Il a ajouté que ce groupe qui sera complémentaire, pourrait aider l’ensemble des acteurs internationaux à « inscrire leur action dans le cadre d’un seul agenda ». Par ailleurs, le MAE a affirmé avoir mis l’accent, lors de ses discussions avec la Haute représentante de l’Union européenne, Mme Federica Mogherini, sur la question palestinienne, étant « la question centrale et que les tensions existantes au Moyen-Orient et dans le monde, sont directement ou indirectement liées à cette grande injustice infligée au peuple palestinien depuis des décennies ». M. Lamamra a rappelé à la partie européenne, au cours des discussions, que l’accroissement des crises ne doit pas prendre le dessus sur la poursuite des efforts qui tendent à aider le peuple palestinien à obtenir ses droits inaliénables.



… et l’UE à agir conformément au droit international



M. Ramtane Lamamra a, également, appelé à partir de Bruxelles, l’Union européenne (UE) à agir concernant la question sahraouie « conformément au droit international et à l’arrêt de la Cour de justice européenne (CJUE) ». Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que les discussions entre les deux parties se sont basées sur l’arrêt la CJUE, rendu en décembre dernier, lequel avait confirmé que « le territoire du Sahara occidental est distinct et séparé du Maroc ». Le MAE a ajouté que partant de cela, « l’UE doit agir conformément au droit international et à l’arrêt de la CJUE, d’autant plus que le Royaume du Maroc a rejoint l’Union africaine (UA) aux côtés de la République sahraouie ». Dans ce contexte, M. Lamamra estime que ceci atteste de l’existence de « deux territoires souverains » et qu’il y a « un droit international et africain qui doit être appliqué » en vue de parvenir à une solution pacifique à ce conflit qui n’a que trop duré et qui a entravé des programmes importants dont l’édification du Grand Maghreb arabe ». Le dernier arrêt de la CJUE a définitivement exclu le territoire du Sahara occidental du champ d’application des accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc et reconnaît « sans aucune ambiguïté » au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination et à la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles comme énoncé par la Charte des Nations unies. (APS)