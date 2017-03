L’expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme : Une référence aux Nations unies

L’Algérie assure la présidence tournante du Conseil des ministres de la Ligue arabe pour une période de six mois.

Libye : partage de l’autorité et non partage du pays l Syrie : dialogue inclusif, réconciliation et respect de la volonté du peuple syrien

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a affirmé que l’expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme est désormais une « référence » au niveau de l’Organisation des Nations unies. « L’expérience algérienne est désormais une référence aux Nations unies, l’Algérie ayant déjà soumis un document sur les moyens de lutte contre le radicalisme », a indiqué M. Messahel qui était dimanche soir l’invité de l’émission (Hiwar essaa) de la télévision algérienne. Il a précisé que l’Algérie présentera lors de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations unies, un nouveau document sur le rôle de la démocratie dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent partant de sa propre expérience.



Dialogue et réconciliation : Une approche algérienne par excellence pour le règlement des crises



Depuis l’éclatement de la crise libyenne et autres crises dans certains pays arabes, l’Algérie n’a de cesse prôner la solution politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale entre les enfants d’un même peuple, loin de toute ingérence étrangère. A cet effet, M. Messahel a rappelé que l’« Algérie a affirmé depuis le début de la crise libyenne et même avant, qu’il n’y a d’autre solution à la crise hormis que celle politique ». Elle (l’Algérie) a ainsi, mis en garde contre « les répercussions de l’intervention militaire en Libye et le chaos qui en découlera tant au plan interne que dans les pays voisins », chose d’ailleurs confirmée par « le chaos généré par l’intervention militaire en Libye et son incidence sur la situation au Mali ». L’approche algérienne pour le règlement de la crise en Libye, rappelle M. Messahel « repose sur plusieurs fondements, le premier étant la solution politique, le deuxième le dialogue inter-libyen, le troisième la préservation de l’intégrité territoriale de la Libye et, enfin le quatrième est que la solution émane des Libyens et non imposée de l’extérieur ». Dans le même contexte, M. Messahel a relevé que l’Algérie avait insisté auprès des Nations unies, dès prise en charge du dossier libyen, sur la « nécessité d’un dialogue auquel prendront part l’ensemble des acteurs libyens dont les spécialistes de la sécurité et de l’économie et des composantes de la société civile tant l’application de tout accord passe inévitablement par la volonté politique ». « Par conséquent, ces acteurs doivent participer à ce dialogue », a-t-il encore dit avant d’évoquer les démarches de l’Algérie qui accueille des responsables libyens, toutes obédiences confondues. Il a fait remarquer également, que l’Algérie n’a aucun intérêt en Libye et son seul souci réside dans le soutien du peuple libyen frère qui, lui, l’a soutenu pendant la guerre de Libération, ainsi que son accompagnement dans la résolution de ses problèmes par lui-même, à travers la solution politique, le dialogue et la réconciliation nationale qui n’a nulle autre alternative. De ce fait, l’Algérie compte parmi les premiers pays ayant appelé à la mise en place du mécanisme des pays voisins de la Libye, fondé sur la coordination entre ces pays pour aboutir à un rapprochement des vues entre les différentes parties, favoriser la solution politique de la crise et rétablir la stabilité dans ce pays, outre la lutte contre le terrorisme et le crime organisé devenus un grand défi sécuritaire, a-t-il ajouté. S’exprimant sur les résultats de la réunion de concertation de Tunis entre l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte, M. Messahel a indiqué que celle-ci « a été une opportunité pour procéder à un échange vues, d’idées, d’informations sur la situation et les moyens d’assurer une coordination de l’action des pays voisins pour le traitement de cette crise tout en insistant sur le rôle pivot des Nations unies ». Il a réaffirmé que « la multitude des initiatives politiques tue la solution politique de la crise et entrave le règlement politique », jugeant « important que la solution politique émane des Libyens qui se sont prononcés, à maintes occasions, en faveur d’un règlement pacifique de la crise ».



La Ligue arabe a besoin de réformes en profondeur



La Ligue arabe a besoin de « réformes en profondeur » pour s’adapter à la nouvelle donne dans le monde arabe, a indiqué M. Abdelkader Messahel. Compte tenu de la situation critique dans le monde arabe, de la progression du phénomène du terrorisme et des tentatives de morcellement de certains pays arabes, « il est impératif d’opérer des réformes en profondeur au sein de la Ligue arabe pour l’adapter à la nouvelle donne », a précisé M. Messahel. « Le règlement des questions arabes vient toujours de l’extérieur et la Ligue arabe et les Arabes en général n’y sont pas associés, d’où la nécessité d’une véritable réforme en profondeur » de l’organisation, a ajouté le ministre. La réforme de la Ligue arabe sera une « priorité » pour l’Algérie lors de sa présidence de la 147e session du Conseil des ministres de la Ligue arabe (mars-septembre 2017), de même que le règlement pacifique des conflits, le respect de la souveraineté des Etats et l’inscription de la cause palestinienne au centre de l’action arabe commune, a précisé le ministre. L’Algérie assure depuis mardi dernier la présidence tournante du Conseil des ministres de la Ligue arabe pour une période de six mois. Concernant la crise syrienne, M. Messahel a réitéré l’approche algérienne qui privilégie la solution politique par le dialogue inclusif, la réconciliation nationale et le respect de la volonté du peuple syrien. Le ministre a rappelé la « position algérienne claire » contre toute ingérence étrangère, déplorant la tournure de la situation en Syrie qui a toujours été un « symbole de coexistence », a-t-il dit. M. Messahel, président en exercice du Conseil des ministres de la Ligue arabe, a, à cet égard, fait savoir qu’un dialogue était engagé au sein de l’organisation panarabe pour la réintégration de la Syrie, rappelant que l’Algérie « a dès le début été contre la suspension de la Syrie de l’organisation ». (APS)

Pierre Gillon : « Le terrorisme est l’affaire de tous »

L’ambassadeur de Belgique en Algérie, Pierre Gillon, a affirmé lundi dernier à Constantine que le terrorisme est l’affaire de tous et sa lutte exige une coopération internationale. Dans son allocution lors de l’ouverture d’un cycle de formation des élues locales des wilayas de Guelma, Oum El Bouaghi et Constantine, le diplomate a indiqué que « le phénomène du terrorisme frappe tous les pays et sa lutte est l’affaire de tous et exige une coopération internationale ». S’agissant de la coopération algéro-belge dans la lutte anti-terroriste, l’ambassadeur a affirmé que son pays « demeure disposé à coopérer avec l’Algérie, comme partenaire essentiel dans la lutte contre ce fléau ». Saluant l’expérience algérienne dans la lutte anti-terroriste, l’ambassadeur a dénoncé la récente tentative d’attaque contre le siège de la 13e sûreté urbaine de Bab El Kantara à Constantine, rappelant que le terrorisme a frappé son pays en 2016 par une série d’explosions à Bruxelles.

M. Gillon a, dans ce sens, rappelé que la visite du Premier ministre belge, Charles Michel, en décembre 2016 en Algérie, avait constitué une occasion pour réitérer la volonté des deux pays de consolider leur coopération, notamment dans les domaines économique et de la lutte anti-terroriste. (APS)