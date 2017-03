Colloque sur le génie de l’ALN : Une éthique façonnée par la justesse de la cause

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire a rappelé les principes «fondamentaux» de l’éthique «mémorable» qui caractérisaient l’Armée de libération nationale face à l’armée de l’occupation française, et qui se distinguait, selon lui, par sa «foi» en la «justesse» de sa cause, par sa «confiance» en son peuple et son «triomphe certain» face à l’ennemi, tôt ou tard.

S’exprimant en ouverture d’un colloque historique portant sur «Le génie de l’ALN face à l’armée de l’occupation française», organisé, hier, au Cercle national de l’armée de Beni Messous (Alger), dans le cadre des festivités commémoratives du 55e anniversaire de la fête de la Victoire, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a rappelé que l’Armée de libération nationale, composée de jeunes des plus «clairvoyants et d’esprit aiguisé», ont toujours aimé leur patrie et eu «foi en Allah». Une foi qui leur a éclairé la raison. Il a affirmé que ces héros sont nés au «cœur» de la souffrance d’un peuple libre et authentique, incarnant ses combats «longs» et «pénibles», ses «grands» sacrifices et sa lutte «laborieuse» et «multiforme», et ce dès que le colonisateur français «abject» a mis les pieds sur la terre d’Algérie en 1830.

«Leurs bonnes âmes se sont élevées à la hauteur de la vertu et de la noblesse, Allah les a ainsi armés d’une volonté à toute épreuve et d’une détermination sans égale. Ils ont alors tracé les objectifs et décidé de les atteindre, quel qu’en soit le prix, faisant de leur sillage et de leurs épopées l’unique chemin vers la fin d’une ère coloniale cruelle et obscure», a également indiqué le vice-ministre, en présence, notamment des ministres des Moudjahidine, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Communication, de la Culture, un nombre de personnalités nationales et historiques et de moudjahidine, à l’image de Tahar Zbiri, ainsi que de cadres et élèves de l’Armée nationale populaire et d’étudiants universitaires.

Le vice-ministre de la Défense nationale a soutenu que le fait d’évoquer l’ALN, vient «forcément à nos esprits la force de la foi, l’appui confiant sur Allah, la ferme détermination des révolutionnaires de l’Armée de libération nationale, la conviction en la justesse de leur cause et la grande confiance en leur peuple et en la certitude de la victoire face à leur ennemi, tôt ou tard». «Des qualités qui ne sauraient être, a-t-il ajouté, estimées à leur juste valeur, quoi qu’on en dise, qu’on écrive ou qu’on en dénombre les vertus, car c’est grâce à ces révolutionnaires que le peuple algérien a été ramené des ténèbres coloniales à la lumière de l’indépendance, et a fait entendre l’écho perçant de sa Révolution aux quatre coins du monde, inspirant et motivant des millions parmi les peuples opprimés à casser le joug du colonialisme, telle est l’Armée de libération nationale, et tels sont ses propres traits essentiels et naturels que les Algériens ne cesseront de relater en toute fierté, à chaque souffle et à chaque battement de leur cœur.»

Assurant que l’organisation de ce colloque revêt une dimension «forte et symbolique», le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a considéré que ce rendez-vous dénote «l’intérêt et l’importance que confère l’ANP à son histoire nationale et accorde à ses origines historiques, conformément aux orientations du Président de la République», et souligné que «l’histoire de l’Algérie constitue un élément intrinsèque» parmi les fondements de notre identité nationale. «L’organisation de ce colloque historique a, certes, ses propres objectifs, à savoir l’approfondissement des recherches relatives aux aspects militaires de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, l’illustration de la nature de la lutte menée par l’Armée de libération nationale, ainsi que les enseignements tirés et les analyses des facteurs de la victoire de cette lutte.

Le bilan de ce colloque viendra s’ajouter positivement à l’ensemble des résultats obtenus à travers de nombreux colloques et séminaires historiques aux thèmes variés et aux objectifs multiples, que nous avons veillé à organiser et à appuyer, ces dernières années. Nous avons veillé à ce que ces résultats soient des étapes à franchir pour raffermir la conscience chez nos jeunes générations et pour ancrer dans leurs esprits les valeurs de leur Glorieuse Révolution, en particulier, et de leur histoire nationale en général, afin qu’elles soient motivées et tiennent compte de la lourde responsabilité qu’elles assument amplement dans les différentes positions», a-t-il expliqué, avant de convier l’assistance, dont des professeurs, des historiens et des spécialistes, à porter «davantage d’intérêt à l’achèvement» des phases de l’écriture de notre histoire nationale.



Appel aux historiens à davantage d’intérêt à l’achèvement de l’écriture de notre histoire



«Je saisis l’opportunité de la présence de professeurs universitaires et d’étudiants spécialisés dans le domaine de l’histoire, pour inviter tous les concernés à accorder plus d’importance à parfaire l’écriture de notre histoire nationale, notamment celle de la Révolution de Libération. Nous considérons, dans ce contexte, les écrivains et les auteurs, des soldats, voire des moudjahidine menant un combat culturel, armés de paroles vraies et sincères, basées sur des réalités historiques et des faits réels et authentiques, non pas sur des faits souillés par des desseins cachés prémédités par les ennemis des peuples», a encore estimé le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l’ANP, lequel considère les historiens comme «garants loyaux de la mémoire collective de notre peuple», à travers laquelle se «dessine l’identité des générations d’aujourd’hui et de demain, s’enracinent les valeurs de sacrifice et de dévouement et se consolide la détermination à conserver le legs des valeureux chouhada et des braves moudjahidine». À noter que ce colloque, dont les travaux ont débuté par la projection d’un film documentaire relatif au thème, vise à approfondir les recherches relatives aux aspects militaires de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, à travers l’illustration de la nature de la lutte menée par l’Armée de libération nationale, ainsi que les enseignements tirés et les analyses des facteurs de la victoire de cette lutte. Cette manifestation a connu la présentation de plusieurs interventions, mettant en exergue l’organisation, l’armement et les actions de combat de l’Armée de libération nationale à travers les six Wilayas historiques. Nombre de détails et d’anecdotes ont été fournis par des moudjahidine et des professeurs, à travers des conférences et des témoignages qui y ont été apportés mettant la lumière sur le génie des dirigeants de l’Armée de libération nationale face à l’occupation française.

S. A. M.