Manifestations du 13 mars 1962 de Taibet : échec à la politique de séparation du Sahara

Les manifestations du 13 mars 1962 de Taibet ont contribué à déjouer les desseins coloniaux visant à séparer le Sahara du reste du pays, ont indiqué les participants à une rencontre organisée à Taibet, dans la wilaya déléguée de Touggourt (Ouargla).

Pour les chercheurs, les universitaires et les moudjahidine, qui on participé à cette rencontre, tenue dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de ce soulèvement populaire, ces manifestations populaires ont constitué un message fort à la France coloniale et ont confirmé l’attachement profond du peuple algérien à l’intégrité de son territoire. Ils ont été unanimes à souligner que cet évènement historique a largement contribuer à mettre en échec le projet colonialiste, et à apporter un soutien aux négociateurs algériens et hâté la signature du traité d’Evian et du cessez-le-feu, ayant préparé la voie à l’indépendance nationale. Les participants ont, à cette occasion, exhorté les jeunes à la préservation de la patrie et au resserrement des rangs face à toutes tentatives d’atteinte à l’unité nationale, avant d’appeler à considérer ces manifestations populaires de Taibet comme un évènement national.

Organisée par l’association éponyme de Taibet, avec le concours du Centre national des études et recherches dans le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, cette rencontre a donné lieu, outre une cérémonie en l’honneur de moudjahidine de la région, à la projection d’un film documentaire sur le centre de soutien financier et moral des moudjahidine, créé en 1961, lors de la guerre de Libération nationale, au lieu-dit Boukhecheba, dans le désert de Taibet. Constituant un prolongement des manifestations populaires d’Ouargla (27 février 1962) et de Touggourt (7 mars 1962), celles de Taibet (13 mars 1962) ont démarré du village de M’naguer, avec la participation de foules issues de différents villages avoisinants, brandissant des banderoles et scandant des slogans hostiles au colonialisme, et d’autres à la gloire de l’Algérie, aux airs de «Tahya El-Djazaïr» (Vive l’Algérie), «Le Sahara est algérien» et «Oui pour l’indépendance». Les forces coloniales ont recouru, face aux foules compactes, à l’utilisation des armes, avec un appui de l’aviation militaire, faisant 11 chahids et de nombreux blessés, et l’arrestation de plusieurs manifestants qui ont été conduits au centre de détention et de torture de Touggourt.

Les festivités marquant le 55e anniversaire de cette halte historique se sont déroulées en présence des autorités de la wilaya qui ont assisté à une cérémonie de recueillement à la mémoire des chouhada.