Paru dans El Djeïch : Préservation du legs des chouhadas

Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après l’indépendance nationale, l’ANP suit la voie de ses glorieux aînés, à pas sûrs, préservant la souveraineté nationale pour laquelle elle a payé un lourd tribut. A ce titre, elle a mené la lutte contre le terrorisme avec bravoure et professionnalisme, en ayant pleine conscience que cette bataille était le prolongement de celle menée par l’ALN contre les forces d’occupation coloniale, exprimant ainsi sa détermination à la mener à terme avec succès afin de soulager la patrie et le peuple de ce fléau, écrit El Djeïch dans l’édito de son numéro de mars qui vient de paraître.

Après la Journée du chahid, le 18 février, le peuple algérien célèbre aujourd’hui la fête de la Victoire, dans le souvenir des hauts faits de nos glorieux chouhadas et des lourds sacrifices qu’ils ont consentis afin de libérer le pays du joug colonial, leur témoignant à cet égard reconnaissance et respect, poursuit la publication de l’ANP avant de mettre l’accent sur sa noble mission de sécurisation de l'Algérie, la sauvegarde de sa stabilité, son indépendance et sa souveraineté. A ce propos, El Djeïch a évoqué le développement enregistré par l’ANP en expliquant que le niveau qu’elle a atteint est le résultat de son professionnalisme, de ses hautes capacités opérationnelles et de sa grande disponibilité, en se référant aux déclarations du vice ministre de la Défense nationale, chef d’Etat major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, lors de sa visite à la 5è Région militaire. Le mensuel de l’ANP devait revenir avec plus de détails sur le sujet en précisant que le développement de nos forces armées est le fruit d’efforts continus dans l’édification d’une armée puissante et crainte, suivant une vision rationnelle et à long terme qui concilie la formation , la préparation d’une ressource humaine compétente, maîtrisant les techniques militaires modernes, au diapason des mutations qui s’opèrent dans le monde et l’acquisition d’équipements de pointe. Il a conclu que la préservation du legs des chouhadas, afin que l’Algérie demeure libre et souveraine, est du devoir de tous les citoyens intègres et dévoués, à leur avant-garde l’ANP.

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, la publication de l’ANP a consacré un supplément riche et varié de 15 pages à l’événement, intitulé « Promouvoir les droits des femmes », dans lequel elle est revenue, notamment, sur les femmes européennes qui se sont mises au service de la Révolution de Novembre. Conjoncture politique aidant, El Djeïch s’est penchée sur les défis sécuritaires au Sahel africain, en publiant une étude sur le thème, intitulée « L’indispensable coordination régionale ». Les nouvelles dimensions de sécurité et de défense qui font débat actuellement dans le monde ont été abordées par la revue, en précisant que l’émergence de nouvelles menaces a donné lieu à l’apparition de nouveaux acteurs sur la scène internationale et qui constituent un autre motif de préoccupation pour l’opinion publique à l’échelle planétaire. Dans la page réservée à l’histoire, les lecteurs apprécieront certainement une note de lecture consacrée à « la lutte du peuple algéro tunisien contre l’occupant français », alors qu’en matière de sport, la publication de l’ANP a essayé de plancher sur le phénomène de la violence dans les stades. Un numéro à lire.

Mourad A