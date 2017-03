Protection civile : Simulation d’un crash d’avion à Tamanrasset

Un exercice de simulation d’un crash d’un avion-cargo à l’aéroport de Tamanrasset a été effectué par les services de la Protection civile de la wilaya dans le cadre de l’évaluation de la prédisposition des moyens humains et matériels des corps engagés en cas de survenue de ce type de catastrophe. Cet exercice, qui implique des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), des services de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales, ainsi que ceux de la santé et services de gestion aéroportuaire, vise également l’évaluation d’éventuelles insuffisances et les voies et moyens d’y remédier, a précisé le chargé de la communication à la protection civile de Tamanrasset, Hachemi Guendouz. Le scénario de la manœuvre simule le crash d’un appareil cargo de type Antonov A.M 12, à quelques secondes après son décollage de Tamanrasset à destination de Bamako, avec 12 personnes à son bord, faisant deux morts et dix blessés à divers degrés de gravité. Les services de la Protection civile ont mobilisé 50 agents, 12 officiers et un médecin, ainsi que quatre ambulances, trois camions anti-incendie, des véhicules de communication, un camion de transport et un bus, pour leur intervention, appuyés par les services de la santé qui ont mobilisé, de leur côté, cinq médecins, deux psychologues, quatre infirmiers et cinq ambulances. Les phases de la manœuvre, qui a duré 90 minutes, ont été exécutées avec succès au niveau de l’aéroport où une parfaite coordination a été enregistrée entre les différents intervenants, a-t-on signalé.