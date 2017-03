Parité homme-femme : Le sport en renfort

Dans le cadre des festivités de célébration de la journée mondiale des Droits des femmes, l’association Femmes en communication (FEC), en partenariat avec l’organisme, ONU Femmes, organisent, samedi prochain à Alger, un match de foot féminin.

Selon les organisateurs de cette manifestation qui ont animé, hier, une conférence au niveau de la maison de la presse Tahar Djaout, « l’objectif principal de la rencontre placée sous le slogan Sport pour tous, est de dénoncer les inégalités de sexe dans le domaine sportif». Aussi, il sera mis l’accent sur le fait que FEC a choisi de commémorer le 8 mars, en adressant un message, voire un plaidoyer autour de la lutte contre les « discriminations » au sein du monde sportif. Une manière de promouvoir l’égalité des chances des femmes, des filles par rapport aux garçons, à accéder au sport et pas seulement dans les grands centres urbains. « Notre objectif spécifique, à travers l’organisation d’un événement sportif assez marquant (match de football) et d’une campagne étalée sur un mois, est de sensibiliser des ONG sportives composés de jeunes garçons ainsi que quelques administrations communales afin qu’elles puissent aménager des jours et des espaces où des filles et des femmes pourraient faire du sport en toute sécurité », soulignent les membres de l’association.

Il faut dire que le choix de lancer une campagne autour du sport est aussi motivé, explique-ton, par le fait que le sport, et encore plus le foot, est fortement apprécié par le public des jeunes mais également des moins jeunes. « Le sport véhicule l’image de la composition sociale et de sa visibilité » a t-on indiqué.



Rapport consacré à l’égalité entre femmes et hommes dans le sport



A la faveur de cette conférence de presse, l’association Femmes en communication a également présenté un rapport consacré à l’égalité femmes/hommes dans le sport. La question se pose donc comme suit : « Si beaucoup de femmes font maintenant des carrières brillantes dans leurs études. Qu’en est-il pour le sport ?». De l’avis des conférencières, le nombre des sportives algériennes reste « en deça des attentes ». Remarque importante mise en exergue, lors de la rencontre, « l’Algérie compte quinze équipes féminines de football ». Aussi, le rapport relève que le sport féminin de haut niveau est porté par des athlètes à l’image de la handballeuse Zhor Guidouche, qui ont su montrer la voie à suivre aux générations futures incarnées par la spécialiste mondiale du demi-fond Sakina Boutamine, qui s’était parée d’or lors de l’épreuve du 1.500 m des Jeux Africains (JA) de 1978 organisés à Alger. Dans les années 90, Hassiba Boulmerka à Barcelone, Salima Souakri, Soraya Hada championne de judo se sont brillamment distinguées sur la scène sportive et à partir de 2004, Lamia Louali est devenue championne du monde de karaté en Grèce, et en Haltérophilie Leila Lassouni. Cela dit, ce nombre reste insuffisant, selon le rapport qui explique qu’il devrait y avoir « chaque année deux ou trois championnes », « ce qui n’est pas du tout le cas».

Aussi et même si une dizaine d’équipes féminines se sont distinguées et ont remporté des médailles et que d’autres ont participé à des compétions de haut niveau, « nous remarquons que les chiffres restent insuffisant pendant 40 ans, où chaque décennie doit avoir des championnes qui auront marqué leurs périodes ». Le même rapport indique qu’il existe en Algérie « quatre femmes arbitres dans le domaine du football et aucune femmes n’est à la tête d’une fédération sportive ».

En conclusion, le rapport de l’association Femmes en communication « révèle des inégalités dans le sport en Algérie, en matière de présence médiatique, en matière de pratique sportive, en matière de nombre de femmes présentes dans les instances sportives et en matières de résultats ». Est-ce qu’elles n’ont pas autant de chances d’accéder au domaine sportif comme les hommes ? Ce rapport qui s’est basé sur la lecture des médias ne peut y répondre. Cela dit, il montre qu’il n y’a pas beaucoup de femmes qui font des carrières sportives et qu’ « en 50 ans d’indépendance, elles sont tout au plus une douzaine qui ont brillé, ce qui reste très peu ». Aussi, le rapport incite à faire des travaux et des recherches dans ce sens; des travaux qui seront en mesure d’expliquer le manque de présence féminine dans les sport. « Des recherches plus poussées doivent se faire afin de déterminer les véritables raisons de la non-participation effective des femmes dans le monde du sport », soutiennent les membres de l’association Femmes en Communication.

Lors des débats ayant suivi la présentation, les présents se sont accordés à dire qu’il est surtout question de «renforcer la visibilité des femmes sportives et l’accessibilité des jeunes filles et des femmes aux différentes disciplines sportives ». Les recommandations portent également sur « l’ouverture davantage de créneaux d’horaires et d’espaces spécialement dédiés aux femmes souhaitant exercer du sport ». Aussi pour sensibiliser le maximum de gens sur cette nécessité de sport pour tous, le match de football féminin, prévue samedi prochain, constituera également une importante rencontre avec les acteurs sportifs, les pouvoirs publics et la société civile. Rendez-vous est donc donné ce samedi 18 mars à 13h00 au terrain d’Ain Zeboudja sis à Telemly.

Soraya Guemmouri