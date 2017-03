CNMA : Rencontre avec les producteurs

Une centaine d’éleveurs laitiers leaders des wilayas de l’Ouest ont été invités à une journée d’échanges et de partage d’expériences au siège de la Direction des Services Agricoles de Mostaganem mardi dernier

Cette journée technique présidée par le directeur général de la CNMA, M. Chérif Benhabilès, et co-organisée par la CNMA et Timac Agro Algérie, en partenariat avec les DSA et la Chambre d’agriculture de Mostaganem, a été marquée par les présentations des différents intervenants de la CNMA, de l’Office National de l’Aliment de Bétail (ONAB) ainsi que des équipes techniques des deux institutions en productions animales et végétales, avec pour principaux thèmes l’optimisation des productions fourragères et la vulgarisation des couvertures assurantielles adaptées à cette filière stratégique (CNMA).

Une autre rencontre a eu lieu le lendemain dans la wilaya d’El Oued regroupant la CNMA et les producteurs de pomme de terre, des agriculteurs et éleveurs de Robbah et de Guemmar. Le choix porté de ces régions pour animer des rencontres vise le rapprochement des agriculteurs et des éleveurs. En effet, ces wilayas du Sud et de l’Ouest sont connues pour la diversité et la richesse de leurs ressources agricoles, principalement dans la filière pommes de terre et la filière bovine et ovine et l’existence de terroirs naturels (olives, agrumes, maraîchages et autres cultures).

Cette démarche qui s’impose dans le nouveau paysage socio-économique vise le renforcement du positionnement de la CNMA en tant qu’« Assureur Conseil Mutualiste de Proximité » en vue de dynamiser le développement des activités en milieu rural agricole et la protection et la sécurisation des revenus des agriculteurs et éleveurs par l’offre de services de la CNMA via ses produits d’assurances prenant en charge les risques liés à leurs productions agricoles .