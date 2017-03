Cadastre : A quand la fin de l’opération ?

Avec un taux d’avancement national de 45%, l’on se demande si l’opération de cadastre en Algérie, relancée en 2004, sera achevée dans les délais fixés : fin 2017. Pourtant il s’agit d’un vecteur incontournable pour le développement tant agricole qu’industriel. Bouclée dans les zones steppiques et sahariennes, l’accélération de la démarche se pose et s’impose.

Le cadastre des zones steppiques et sahariennes, d’une superficie totale de 220 millions d’hectares, a été achevé grâce à l’utilisation de l’imagerie satellitaire. Les principales contraintes à l’origine du retard accusé dans l’avancement du cadastre sont l’anarchie qui a marqué les lotissements (attribution de lots de terrain). Ce n’est pas tout, les litiges et contentieux, les occupations illicites et les lenteurs liées aux opérations d’expropriation ont aussi pesé sur le rythme d’avancement du cadastre. Aussi, il y a lieu de souligner que des difficultés sont enregistrées dans les agglomérations. Le cadastre rural estimé à 15 millions d’hectares ne pose pas autant de problèmes que le cadastre urbain estimé à peine entre 350 à 400.000 hectares. Il reste 177.000 hectares en périmètre urbain, soit 50% de territoire à cadastrer. Cette tâche pour le moins ardue nécessite non seulement la présence des propriétaires et la disponibilité des documents de propriété, mais aussi la définition des droits de tous les copropriétaires lorsqu’il s’agit d’un immeuble individuel avec plusieurs occupants et donc tous détenteurs de droits. Outre le phénomène d’absentéisme qui vient altérer quelque peu l’opération du cadastre général, la nature des espaces urbains et la configuration même des constructions impliquent une superposition de droits qu’il va falloir définir dans le détail. Autre contrainte et non des moindres, la production cadastrale doit être déposée dans les délais impartis alors que la mention ‘‘inconnu” est encore très courante dans de nombreux plans.

Par ailleurs, s’agissant de la concession de terrains agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, 35.000 actes sont établis par l’Office national des terres agricoles (ONTA) sur un ensemble de 100.000 dossiers. Trois millions d’hectares étaient cadastrés entre 2008 et 2010 avec une moyenne annuelle d’un million d’hectares, tandis que 1,5 million d’hectares l’ont été en 2011 et 1,2 million sont projetés pour 2012.

Dans le but de mettre fin d’une part, à l’inopérabilité de l’application de la formule de la concession non convertible en cession sur les terrains domaniaux destinés à des projets immobiliers à caractère commercial et d’autre part, d’accroître la réalisation des logements à travers le circuit commercial et contribuer à la résorption du problème du logement, l’article 61 de la loi de finances pour 2015 a mis en place un nouveau mode d’allocation du foncier destiné aux projets immobiliers.

F. Irnatene