Fabrication d’équipements pétroliers : Création d’une société algéro-chinoise

Un mémorandum d’entente portant création d’une société commune dans le cadre de la règle (51/49) a été signé hier au siège du ministère de l’Industrie et des Mines (Alger), entre le groupe AGM (filiale Poval Spa) et la société chinoise Shandong Kerhui Well Control Equipment.

La cérémonie s’est déroulée, en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, les PDG des deux entreprises. Les produits prévus en fabrication et à commercialiser par cette nouvelle société, dont le siège est prévu à Médéa, sont des têtes de puits et équipements pétroliers. Le niveau d’intégration local des équipements, produits sous le label du partenaire technologique chinois, est estimé à plus de 70% dont l’activité de production devra démarrer au plus tard en 2018. S’exprimant à cette occasion, le ministre a affiché sa pleine satisfaction quant à la signature de cette convention qui confirme, selon lui, que notre économie est en pleine essor et la politique de diversification menée depuis plus de deux ans par le gouvernement se concrétise de plus en plus sur le terrain.

Il dira dans ce sens qu’« actuellement nous sommes, en train de renforcer l’activité économique, mais il est toujours nécessaire, d’accéléré encore la cadence d’activité ». Appuyant ses dires, le ministre a cité à titre d’exemple qu’avant 2015 pour qu’un investisseur ait son certificat d’excellence, il lui faut au moins 27 mois, mais en 2016 la période est réduite à deux mois, ce qui confirme, a-t-il précisé, que « le problème de foncier est résolu ». S’agissant de financement de l’économie nationale, il a souligné qu’en 2015 le financement a progressé de 12% et en 2016 il a atteint 16%. En réponse à une question relative à l’installation de comité de veille, il a indiqué qu’« il est chargé principalement de résoudre des problèmes et de donner ensuite son accord. Mais l’investissement est dirigé par des lois claires et précises ». Allant plus loin dans ses déclarations, le ministre a rassuré que contrairement à ce qui se dit par certains, l’investissement, en particulier l’investissement étranger, a connu une augmentation remarquable durant l’année 2015/2016.

Pour preuve, a-t-il dit, le premier semestre 2017, trois grands projets vont entrer en exploitation à savoir : le projet du complexe sidérurgique de Bellara (El Milia, sud-est de Jijel) en juin prochain, l’usine textile Relizane, une unité va entrer en production en juin, quant au troisième, le ministre a indiqué que celui-ci concerne le complexe Tosyali.

Il y a lieu de savoir qu’en plus de la première unité de production d’acier et de rond à béton mise en exploitation, en 2013, le complexe a lancé une extension constituée d’une unité laminoir de production de fil machine. Sa capacité de production est estimée à 900.000 t/an de rond à béton, et de 700.000 t/an de fil machine. « La premier rentrera en production en avril et la deuxième en juin », a annoncé le ministre. S’agissant de la production de la société algéro-chinoise, le premier responsable de secteur a fait savoir qu’elle sera destinée au groupe Sonatrach qui importe annuellement pour 200 à 400 millions de dollars de têtes de puits, d’après les chiffres avancés, ce qui a expliqué que la mise en place de cette société s’inscrivait dans le cadre la politique de substitution aux importations.

De son côté, le PDG du groupe AGM, Bachir Dehimi, a indiqué que l’entreprises prévoit de produire un millier de têtes de puits pour sa première année d’activité. Ajoutant : « Le domaine d’activité de cette société mixte comprendra également d’autres types d’équipements pétroliers. »

