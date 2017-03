Accidents de la route : 3.000 handicapés chaque année

En plus des 4.000 décès enregistrés annuellement sur tout le territoire algérien, les accidents de la route font également 3 000 handicapés souffrant de paralysie, d’atteinte neurologique et d’amputation !

Le bilan est lourd. La route n’arrête pas de tuer et également d’handicaper chaque jour des centaines de personnes. Les accidents de la route qui ne cessent d’augmenter d’année en année sont la première cause de mortalité en Algérie !

Afin de sensibiliser la population sur ce fléau, l’association de prévention routière a célébré hier la journée de l’handicapé sous le slogan « Nos enfants, Ambassadeurs de la sécurité routière ». Une marche symbolique des enfants scolarisés a été organisée à cette occasion à Tadmait (Tizi-Ouzou). Cette marche symbolique placée sous le slogan « #save kids lives » et organisée en partenariat avec les établissements primaire de la commune de Tadmait, la Sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, la Protection civile de Tizi-Ouzou, le Centre National de Prévention et de Sécurité Routière (CNPSR) et les associations partenaires, se déroulera au niveau la route principale de la commune de Tadmait et s’achèvera par la prise d’une photo de groupe avec la banderole de la campagne «#save kids lives». Une campagne, internationale, faut-il le rappeler, qui exige une action immédiate. Elle exhorte les dirigeants du monde entier à réduire de moitié le nombre de morts sur les routes d’ici à 2020, cet objectif faisant partie des objectifs de développement durable.

En plus de cette marche symbolique, l’association de la prévention routière de la wilaya de Tizi-Ouzou prévoit une exposition sur la prévention routière en faveur des enfants, de leurs parents à l’intérieur de l’établissement Ammar Bayou de Tadmait, de même qu’un circuit- éducation de prévention routière qui sera animé par la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou et le Centre National de Prévention et Sécurité Routière (CNPSR), un concours de dessins pour enfants sous le thème « Nos enfants, ambassadeurs de la prévention routière, une simulation d’un accident de la route au niveau de la cour de l’école Amar Bayou, animée par la Protection civile et l’association Tarik Salama de Bejaia, un atelier de prévention routière avec le groupe IXULEF « Les amis route » et enfin un concours de dessins pour enfants sous le thème « nos enfants, ambassadeurs de la prévention routière ».

L’association organisatrice de cette journée pour la sensibilisation sur les accidents de la route a rappelé que pas moins de 4.036 personnes ont été victimes d’accidents durant l’année 2014 en Algérie, dont 261 victimes étaient des enfants, engendrant une perte financière de près de 100 milliards de dinars au Trésor public. Il y a lieu de rappeler que vingt-trois personnes ont été tuées et 1.149 autres blessées dans 1035 accidents de la circulation, survenus dans plusieurs wilayas du pays, du 5 au 11 mars, selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Oran avec trois personnes décédées et 36 autres blessées, suite à 41 accidents de la route.

Les secours de la Protection civile sont par ailleurs intervenus pour l'extinction de 670 incendies urbains, industriels et divers, alors que 4.677 opérations d'assistance aux personnes en danger ont été effectuées durant la même période.

Bel. Adrar