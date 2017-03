Inadaptés mentaux : Pour une meilleure prise en charge

La prise en charge des maladies mentales à connu une «amélioration notable», ces 20 dernières années, ont relevé les participants, lors des 17es Journées de psychiatrie abritées par le Centre hospitalo-universitaire Nédir-Mohamed de Tizi Ouzou.

Le psychiatre et Directeur général de ce CHU, Abbes Ziri, a noté que la psychiatrie a connu une "véritable révolution" dans le monde, en Algérie également, à travers une meilleure identification et catégorisation des différents troubles psychiatriques permettant ainsi un traitement plus ciblé. « Les maladies sont bien répertoriées et sont donc mieux prises en charge", a-t-il expliqué.

Le même spécialiste a cité l’exemple de la schizophrénie, une des pathologies mentales les plus fréquentes dans le monde avec une prévalence de 0,5% à 1% et un taux d’incidence de 2 à 4 pour 10 000 habitants, et dont l’amélioration et la précision du diagnostic permettent de dissocier cette pathologie des troubles bipolaires et de la dépression, et d’apporter un traitement spécifique à chacune de ces maladies, a-t-il détaillé.

À propos de cette pathologie, le Dr. Messaoud qui a fait une communication sur la schizophrénie, a insisté sur l’importance de la prise en charge précoce du patient afin de l’aider à prendre conscience de sa pathologie et à accepter son traitement, de préserver ses capacités cognitives et d’adaptation pour contribuer à l’autonomie et à la qualité de vie, de prévenir les rechutes, entre autres.

Les participants à cette rencontre, qui a regroupé des spécialistes d’Algérie, de France et de Tunisie, ont indiqué que le diagnostic précoce et l’utilisation de nouvelles molécules dans le traitement des troubles mentaux, garantissent une meilleure stabilisation des patients.

Le Pr Gilbert Ferry (France) a insisté, quant à lui, sur l’importance du suivi régulier du traitement dont l’interruption entraine des rechutes chez le malade.



L’urgence de l’ouverture d’un deuxième centre psychopédagogique



L’ouverture d’un deuxième centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux de la wilaya de Tizi-Ouzou s’avère nécessaire pour une meilleure prise en charge de tous les enfants dans une situation d’handicap, selon l’association des parents d’enfants inadaptés mentaux de la wilaya de Tizi-Ouzou (APEIM), qui a organisé dimanche dernier au niveau de la placette de l’ancienne mairie des portes ouvertes sur ses activités. L’unique centre psychopédagogique de la wilaya n’est plus en mesure de répondre à la forte demande de parents d’enfants inadaptés mentaux à la recherche d’une prise en charge spécialisée pour leurs enfants, a fait savoir un membre de cette association, en indiquant que l’APEIM envisage d’ouvrir un deuxième centre psychopédagogique dans la commune d’Ait Aissa Mimoun où il a été mis à sa disposition six classes d’une école primaire du village Ikhelouiyene qui sera aménagée pour accueillir cette catégorie d’enfants. Ce deuxième centre est d’une capacité d’accueil de 60 enfants, a-t-il également précisé, en ajoutant que ce dernier sera d’un grand appui au premier centre fonctionnel depuis 1996 et qui accueille 85 enfants inadaptés mentaux et les

trisomiques 21. 22 encadreurs, dont 08 éducateurs spécialisés, autant de psychologues et 03 orthophonistes, assurent la prise en charge des enfants pensionnaires de ce centre psychopédagogiques, apprend-on de l’association qui a exposé, en cette occasion de célébration de la journée nationale de l’handicapé, des travaux manuels exécutés par ces enfants, notamment de la sculpture sur bois et la poterie. Plusieurs activités culturelles et festives sont prévues au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri par la même occasion. Par ailleurs, dans le but d’insérer ces enfants inadaptés mentaux dans le monde professionnel, l’APEIM signera mercredi prochain une convention de partenariat avec la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou portant prise en charge de la formation de ces jeunes handicapés dans plusieurs secteurs d’activités, apprend-on de la même association.

Bel. Adrar/Aps