Manchester United : Mourinho réagit aux moqueries des supporters

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a estimé lundi soir qu'il restait le coach "N.1" de Chelsea, après les chants moqueurs dont il a été victime à Stamford Bridge lors de sa défaite (1-0) en quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Certains supporters des "Blues" ont chanté "Tu n'es plus Spécial!" ou encore traité de "Judas" le Portugais, qui avait quitté le club en 2015 quelques mois après avoir remporté son troisième titre de champion d'Angleterre avec Chelsea. "Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent", a réagi "Mou" en conférence de presse d'après-match. "Jusqu'au moment où ils trouveront un entraîneur qui va leur gagner quatre championnats, je reste le N.1. Quand ils trouveront ce manager, alors je serai le N.2. En attendant, Judas est le N.1. « L'actuel entraîneur de Chelsea Antonio Conte et Mourinho ont été séparés par le quatrième arbitre après un échange d'opinions musclé ».