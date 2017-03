Dans la lucarne : Nos clubs compétitifs

On a longuement disserté sur le football algérien, surtout que certains n’ont pas hésité à franchir le Rubicon. Ils ont affirmé sans aucune retenue que le « jeu à onze » national est le moins compétitif du monde. C'est-à-dire que le Bengladesh, le Lesotho, les Iles Comores, Haïti ou l’Ile Maurice pour ne citer que ces pays, sont mieux lotis que nous. Toutefois, cette constatation ne repose sur rien de réel ou consistant. Ce ne sont que des affirmations qui frisent le subjectif, voire l’irrationnel. Car lorsqu’on n’aime pas quelqu’un ou quelque chose, on dit qu’elle n’est pas bien ou qu’elle est sans saveur. C’est comme celui qui veut se débarrasser de son chien, il dira qu’il a la rage. Ce sont donc des affirmations qui ne méritent pas qu’on s’y attarde trop du fait qu’elles ne reposent sur aucune donnée scientifique ou émanant d’experts locaux ou étrangers. Ce ne sont donc que des élucubrations émanant de gens se disant spécialistes du fait qu’ils étaient d’anciens joueurs. Il est vrai que les anciens restent, qu’on le veuille ou non, des pans incontournables de la conscience et de la mémoire collective. On ne doit pas les snober, mais il leur arrive de rater la cible pour des considérations souvent subjectives, voire personnelles. Et c’est là qu’ils peuvent se tromper, sinon leurs analyses sont le plus souvent pertinentes qui nous sortent de l’ordinaire. Néanmoins, parfois, il ne faut pas faire

« joujou » avec tout ce qui bouge. Cela risque de faire des remous, surtout lorsque l’information est fausse, contredite par l’évolution des choses et surtout par la réalité des faits. Nos clubs, chaque fois qu’ils sont sévèrement critiqués, parviennent à répondre avec force en remettant en cause tout ce qui a été dit sur eux. Le niveau de nos clubs, même si beaucoup de choses restent à accomplir, est assez acceptable et les clubs africains et même arabes nous accordent toujours l’intérêt et surtout le respect qui sied à notre rang. Dans ces 16es de finale de la coupe de la CAF, les deux représentants algériens, le MCA et la JSK, se sont comportés comme un charme face respectivement à la Renaissance du Congo (2 à 0) et l’Etoile du Congo (0 à 0) chez lui. Le MCA, au stade du 5-Juillet, aurait pu l’emporter par un score large n’était ce juge de touche qui nous faisait penser à ce préposé au « passage à niveau » dans les chemins de fer. Il levait son drapeau à chaque danger. Sans sa rapidité excessive à lever et à brandir son drapeau, le MCA aurait pu entamer la seconde manche avec une avance d’au moins 5 buts. D’ailleurs, il avait privé les Mouloudéens d’un but valable de Derardja. L’USMA aussi, au stade de Bologhine, avait réussi à battre (2 à 0) la coriace formation du Rail de Kadiogo (Burkina Faso) sur des buts de Derfalou et Sayoud. Ceux qui affirment, presque sans vergogne, que notre « jeu à onze » est au bas de l’échelle mondiale se trompent lourdement, eux qui sont contrariés comme jamais par la réalité des faits. Les prestations du MCA ou de l’USMA sont dignes de véritables prétendants dans les deux compétitions africaines. L’USMA est concernée, comme on le sait, par la Ligue des champions d’Afrique, alors que le MCA, avec la JSK, par celle de la CAF. On peut même dire qu’ils sont tout près de pousser le bouchon un peu plus loin dans ces compétitions africaines. Qu’on cesse alors de jeter l’opprobre sur nos clubs en n’étant tout simplement pas justes avec eux. Personne ne nie qu’ils ont encore quelques carences au niveau des infrastructures, du mode de financement, mais globalement, ils arrivent à faire preuve de qualité et aussi de niveaux meilleurs que beaucoup de clubs qui avaient, il y a peu, pignon sur rue. Trêve de plaisanterie ! On doit plutôt aider et encourager nos clubs à dominer le football comme l’avaient fait auparavant le MCA, la JSK, l’ESS, le MCO et même l’USMA.

Hamid Gharbi