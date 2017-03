Violence envers les arbitres : Triverio et Aguilar suspendus un an

L'Argentin Enrique Triverio et le Paraguayen Pablo Aguilar, auteurs de gestes violents sur des arbitres, ont écopé d'une suspension d'un an pour chacun, a annoncé lundi dans un communiqué la Fédération mexicaine de football. Dans un premier temps, la Fédération avait infligé vendredi dix matches de suspension à Aguilar et dix matches à Triverio.

Le premier pour un coup de tête sur un arbitre, le second pour un coup de coude, lors de deux matches distincts de Coupe du Mexique mercredi dernier. Ces sanctions, jugées insuffisantes, avaient entraîné le refus des arbitres d'officier depuis et l'annulation de la 10e journée du Tournoi de clôture le week-end dernier.

Les directeurs de jeu réclamaient en effet l'application stricte du règlement de la Fédération mexicaine selon lequel "agresser un arbitre de quelque façon que ce soit" est puni "d'un an de suspension".

A l'annonce de ces nouvelles sanctions, conformes à leurs revendications, les hommes en noir n'ont pas encore annoncé s'ils ressortiront leur sifflet pour officier lors des quarts de finale de la Coupe du Mexique prévus mardi et mercredi.