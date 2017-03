JSK : Le staff veut récupérer les blessés avant l’Etoile du Congo

La JSK est rentrée de son déplacement au Congo avec un résultat probant à la faveur de son nul (0-0) imposé à l’Etoile locale, samedi. En dépit d’un parcours chaotique en championnat avec une peu glorieuse avant-dernière place au classement final, les Canaris semblent trouver les ressources nécessaires pour réaliser, jusqu’ici, un parcours sans faute en coupe de la CAF. Bien que cette compétition ne constitue en aucun cas un objectif pour la JSK cette saison, l’équipe continue à gérer cela match par match et s’apprête, si tout se passe bien, à arracher la qualification au troisième et dernier tour de l’épreuve ce samedi. Pour ce faire, l’équipe a repris lundi le chemin des entraînements au stade du 1er-Novembre. L’arrêt du championnat oblige, le cap est mis inéluctablement sur cette manche retour de coupe de la CAF face à l’Etoile du Congo. Actuellement, l’urgence pour le staff technique est de récupérer les nombreux blessés. En effet, plusieurs joueurs dont Berchiche, Boulaouidet ou encore Khelili sont actuellement aux soins. Avec la suspension du capitaine Ali Rial pour ce match, pour cumul de cartons (il a reçu son deuxième avertissement face à l’Etoile du Congo à l’aller), la priorité du staff technique est de récupérer l’un des deux défenseurs convalescents pour composer la charnière centrale. Apparemment, Sofiane Khelili n’est pas près de reprendre du service, lui-même ayant déclaré ne pas être certain de pouvoir se remettre d’aplomb d’ici à samedi. Du coup, le staff technique mise tout sur le retour de Koceila Berchiche qui devait d’ailleurs reprendre l’entraînement collectif au plus tard ce mercredi. Les Canaris vont tenter samedi de décrocher une qualification qui ne pourra qu’être bénéfique pour le moral.

Amar B.