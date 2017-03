AGE-FAF : report et questionnements

Il est clair que la famille sportive nationale est un peu à la croisée des chemins. Son football au niveau de sa structure suprême est sans président après la fin du mandat du président sortant, Mohamed Raouraoua.

Les élections pour sa succession, et pourquoi pas sa réélection du fait que personne ne peut l’empêcher de se représenter pour un autre mandat, ont été reportées au 27 avril prochain. Pour le moment, il ne l’a pas fait du fait qu’il est occupé par les élections de la CAF, notamment pour le poste de membre du Comité exécutif de cette structure qui gère de main de maître le football du continent. Ceci dit, les membres de la commission des candidatures ont pris alors la décision de reporter l’AGE au 27 avril prochain. Ladite commission s’est basée sur le recours présenté par M. Mouldi Aïssaoui (ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-président de la FAF), mais aussi le président de l’ASO, Medouar, qui, avec quelques présidents dont ceux de la JSK et du MCA, a présenté sa candidature. Il y a aussi Serrar qui finalement s’est rétracté selon ses dires. Il ne voulait pas contrarier le président sortant. Ceci dit, le report, à vrai dire, est devenu la planche de salut, du fait qu’on ne peut effectuer des élections « transparentes et propres » avec un seul candidat. Ce n’était pas sérieux. Car dans un tel cas de figure, cela friserait avec les ex-désignations directes. C’est un net recul en arrière. On faisait aussi, à l’avance, celle du tiers bloquant. Pourtant, tout le monde sait qu’avec la vigilance de la FIFA, n’importe quel pays dont les pouvoirs publics s’immiscent directement dans les affaires de football sera automatiquement confronté aux sanctions de cette structure. Les exemples sont légion à ce niveau. On risque de se faire écarter aussi bien des éliminatoires du Mondial que celles de la CAN 2019. Il est clair que les spécialistes qui accordent un peu d’importance aux règlements et à leur respect estiment que la démarche relative à la fixation des dates de l’AGE, de dépôt des dossiers de candidatures et de clôture des listes définitives est réglementaire. En effet, tout le monde s’accorde à dire que la réglementation en vigueur, et ce, conformément aux statuts de la FIFA, n’a pas été respectée à la lettre et, par ailleurs, on veut camper et « s’agripper » de toutes ses forces à la date du 20 mars, alors que tout le monde ou presque sait qu’elle n’est pas réglementaire. Il faut dire qu’avec une candidature unique, certains ont trouvé leur compte. Pourtant, c’est une situation qu’ils savent incorrecte et surtout non conforme aux statuts de la FIFA, mais comme elle fait leurs affaires, ils sont en train de la défendre bec et ongles. La meilleure façon de permettre à notre football de retrouver ses marques, c’est de respecter scrupuleusement la législation en vigueur aussi bien sur le plan national qu’international. C'est-à-dire que même si la FIFA venait à s’approcher de plus près des affaires de notre football, la démarche relative à l’organisation de l’AGE et aux différentes opérations y afférentes ne sera pas affectée, puisqu’il s’agit d’une suite logique. Par conséquent, on peut dire aujourd’hui, avec ce report, que les choses pourront retrouver leur cours normal et que le futur président passera par les urnes. C'est-à-dire qu’il ne faut plus se contenter d’un seul candidat. Toujours est-il, il faut donner tout son primat à la souveraineté de l’AG et a fortiori à la commission de candidatures présidée par Baâmeur. On espère que le bon sens va primer pour le bien de notre football et notre pays qui n’ont nullement besoin des interférences de la FIFA.

H. G.