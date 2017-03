Sanction : Alain Michel suspendu un match

L'entraîneur du NA Hussein-dey le français Alain Michel a écopé d'un match de suspension et 30.000 DA d'amende pour "contestation de décision", lors de la victoire de son équipe contre le MC Oran (1-0) en match de la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, a indiqué la LFP lundi. Le milieu de terrain du NAHD El Orfi a été sanctionné de son côté de la même sanction pour contestation de décision, selon la commission de discipline de la LFP. D'autre part, l'entraîneur des gardiens de but du CA Batna Mahri Abdel Ghani a été suspendu un mois pour "mauvais comportement" lors de la défaite de son équipe devant le leader l'ES Sétif (0-2). Mahri devra en outre s'acquitter d'une amende de 40.000 DA d'amende. En Ligue-2 Mobilis, le joueur du CA Bordj Bou Arreridj Boukahri Ridha exclu pour "crachat envers adversaire" lors de la rencontre contre la JSM Bejaia a écopé de 5 matchs de suspension et 50.000 DA d'amende. Le joueur de la JSM Bejaia Rebouh Houssemeddine a été sanctionné pour sa part de deux matchs suite à son expulsion. Son coéquipier Rait Mohamed Billel est suspendu quant à lui trois matchs pour "voie de fait". D'autre part, la commission de discipline de la LFP a infligé trois matchs de suspension au joueur Haddad Hichem (GC Mascara) pour voie de fait. La même sanction a été infligée aux joueurs du MC Saida Hantat Mohamed et de l'US Biskra Bouldieb Billel. L'entraîneur de l'USM Blida Zane Kamel a écopé d'un match de suspension et 30.000 DA d'amende et son club a écopé d'une amende de 100.000 DA pour jets de projectiles.

Enfin, le joueur du RC Arbaa Ouznadji Nouri est suspendu 3 matchs plus 30.000 DA d'amende pour voie de fait.