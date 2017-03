Coupe d’Algérie de basket-ball (dames) : Des forfaits à la pelle

Si la division nationale féminine nous présente chaque week-end des scores fleuves, l’épreuve populaire n’est pas en reste. Le moins que l’on puisse dire est que les huitièmes de finale qui se sont déroulés le week-end dernier ne nous ont pas offert du beau spectacle. Des affiches complètement déséquilibrées et de nombreux forfaits. Sur les huit matchs inscrits au programme, trois seulement ont eu lieu et se sont soldés par des scores fleuves. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les résultats enregistrés pour constater que l’épreuve populaire était loin de tenir en haleine les férus de basket-ball en Algérie. Le score le plus impressionnant est à mettre à l’actif de l’équipe Hussein-Dey Marine qui est allée à Blida pour faire du sens unique face au MCR Chlef (103 points à 11). Un énorme fossé entre une des meilleures formations du palier supérieur et une modeste équipe du groupe B. D’autres formations, par contre, ont compri que ça ne servait pas à grand-chose de se déplacer pour affronter des grosses cylindrées, à l’image de l’AU Annaba qui devait jouer le RC Bordj Bou-Arreridj ou encore le FC Béjaia qui était opposé à l’OC Alger. La seule rencontre qui était, plus ou moins, équilibrée est celle qui a eu pour théâtre la salle OMS de Tizi-Ouzou et qui a opposé l’USM Alger à l’USM Sétif. 29 points d’écart en faveur des Usmistes qui leur permettent de passer sans grande difficulté au prochain tour. Les clubs USA Batna, GS Pétroliers et MT Sétif sont directement qualifiés en quarts de finale après le retrait de l'ESB Ouargla, EDR Alger et MC Saida.

Mokhtar Habib

Résultats :



USM Alger - JSM Sétif 69-40

NRS Alger - JF Kouba 15-74

AU Annaba - RC Bordj Bou Arréridj 00-20 (forfait de l'AU Annaba)

MCR Chlef - Hussein-Dey Marine 11-103

OC Alger - FC Béjaia 20-00 (forfait du FC Bejaia)