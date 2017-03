FAA : L’Assemblée générale élective à Zéralda

L'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) se tiendra jeudi à partir de 10h00 au siège de l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALJ) de Zéralda (Alger), a annoncé dimanche l'instance fédérale. Cette AGE, destinée à élire le nouveau président de la FAA ainsi que les sept membres qui formeront son bureau exécutif pour le mandat olympique 2017-2020, devait se dérouler initialement jeudi dernier, avant d'être reportée à une date ultérieure. À l'ouverture du dépôt des candidatures, six personnes ont postulé pour la présidence. Il s'agit de Louail Yacine (Alger, GS Pétroliers), Hamouni Mohamed (Chlef, ancien président de la FAA), Ahmime Saïd (El Oued, membre du bureau sortant), Benmessi Kamel (Blida, ancien président de la FAA), Dib Abdelhakim (Tlemcen, membre du bureau sortant) et Houmaïdi Abdelhamid (El Oued, président de Ligue). Certains ont été déclarés inéligibles par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et d'autres ont retiré leur candidature. À la fin, il ne reste que Yacine Louail en lice.