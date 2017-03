CAF/présidence : Le Nigeria soutient Hayatou

Le gouvernement nigérian a ordonné par décret au président de la Fédération nigériane de football (NFF) de soutenir la candidature d'Issa Hayatou à sa réélection à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé lundi une personnalité haut placée à la présidence. Cette personnalité, sous couvert de l'anonymat, a précisé qu'une réunion présidée par le vice-président,Yemi Osinbajo, avait abouti à la prise de cette décision, afin de conserver les bonnes relations avec le Cameroun, pays d'Hayatou. "Les deux pays entretiennent de bonnes relations et ont récemment collaboré dans la lutte contre les attaques de Boko Haram", a-t-il ajouté. "Nous ne pouvons pas mettre en péril ces bonnes relations, c'est pourquoi nous avons intimé l'ordre à Pinnick de voter en faveur d'Hayatou". Le décret tombe alors que le président de la NFF, Amaju Pinnick, avait publiquement annoncé qu'il soutiendrait le seul rival d'Hayatou, le Malgache, Ahmad Ahmad, dans la course à la présidence de la CAF. Ce soutien à Ahmad Ahmad vaut à Amaju Pinnick d'être en conflit avec sa propre Fédération, son ministre des Sports, Solomon Dalung, et le comité exécutif de la CAF. Le Nigeria est en guerre contre le groupe terroriste Boko Haram depuis 2009, dans un conflit qui a provoqué la mort d'au moins 20.000 personnes et le déplacement d'au moins 2,6 millions de personnes. Le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin, qui ont eux aussi subi les exactions commises par les membres de Boko Haram, ont monté une force régionale avec le Nigeria pour lutter contre ce mouvement armé. Le futur président de la CAF sera connu jeudi à Addis Abeba.

Le Camerounais Issa Hayatou, en poste depuis 1988, brigue un huitième mandat.