Fédération algérienne des arts martiaux : Djamel Tazibt réélu

Djamel Tazibt a été réélu à la présidence de la Fédération algérienne des arts martiaux (FAAM) pour le mandat quadriennal 2017-2020, samedi lors de l'Assemblée générale élective (AGE)

organisée au centre de conférences du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Tazibt, seul candidat en course, a récolté 30 voix contre deux bulletins nuls, sachant que l'AGE s'est déroulée en présence de 32 membres sur les 47 composants l'Assemblée générale de la FAAM. ll a été également procédé à l'élection de neuf membres qui vont composer le Bureau fédéral de la FAAM pour 2017-2020 et de huit suppléants. Après sa réélection, Djamel Tazibt a présenté à la presse les grandes lignes de son programme d'action qui portera surtout sur la "consolidation des acquis du précédent mandat".

"Nous allons aider les Ligues de wilaya en organisant plusieurs sessions de formation au profit des dirigeants, notamment dans les domaines administratif, financier et organisationnel", a-t-il dit. "Nous allons penser aussi aux entraîneurs et arbitres, lesquels vont bénéficier de formation dans les quatre coins du pays afin de pouvoir les aider à obtenir le badge international", a promis Tazibt.

Ce dernier n'a pas omis d'accorder de l'importance à la médiatisation des activités de la FAAM et à l'accompagnement et l'encouragement des différents comités nationaux pour qu'ils obtiennent leur indépendance en créant leurs propres fédérations. Les membres de l'AG de la FAAM, réunis le 3 mars à Alger en session ordinaire, avaient approuvé les bilans moral et financier 2016 et du mandat olympique 2013-2016 du président Djamel Tazibt.