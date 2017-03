EN A’ : Les locaux en stage

L'équipe Nationale A' a enchainé avec son deuxième jour de stage au Centre technique nationale de Sidi-Moussa. Comme prévu dans la feuille de route de Toufik Korichi, qui assure l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur, ce stage est composé d'un groupe différent de celui qui a effectué quarante-huit-heures de stage la semaine dernière. Ce deuxième stage est marqué par de nombreuses blessures plus tôt dans la journée. En effet, pas moins de six joueurs sont arrivés blessés au stage, à savoir Mohamed Lamine Hamia, Rachid Nadji, Abdelmoumen Djabou, Mohamed Khoutir Ziti, Merouane Dahar et El Hadi Belameiri. Ces derniers souffrent de blessures musculaires et il faudra attendre la journée de demain pour savoir s’ils seront libérés pour aller se soigner dans leurs clubs respectifs ou s’ils resteront au Centre technique national pour être pris en charge par le staff médical, a annoncé la FAF sur son site internet. Pour pallier les nombreux blessés, le staff technique national a fait appel à Karim Aribi du CR Belouizdad et Mustapha Benayad du RC Relizane, qui ont rejoint le groupe ce dimanche en milieu d’après-midi. Pour le moment, la FAF n'a annoncé aucun forfait, mais il se pourrait que Kourichi se passe des joueurs indisponibles pour ce stage qui constitue une sorte de test avant l'arrêt du groupe qui sera concerné par les éliminatoires au CHAN-2018.

En effet, dans sa feuille de route, Kourichi a décidé de travailler dans un premier temps avec un groupe de trente-six joueurs qu'il a scindé en deux le temps de deux stages à Sidi-Moussa. De ces deux groupes, il dégagera une liste de 23 qui prendront part au prochain stage, prévu le 22 mars prochain, toujours au CNT de Sidi-Moussa.

Contrairement au dernier stage, l'EN A' ne disputera pas de match amical. Faute de sparring-partner, le staff technique a prévu à la place une opposition entre joueurs aujourd'hui à Sidi-Moussa. Un "sixte" qui permettra au staff technique de juger l’état de forme des joueurs en prévision du prochain stage prévu le 22 mars et qui sera ponctué par deux rencontres amicales face au Soudan.



Amar B.