Ligue des Champions d’Afrique (16es de finale retour) : L’USM Alger à pied d’œuvre à Ouagadougou

L’USM Alger s’est déplacée, hier après-midi à bord d’un vol spécial à Ouagadougou, en prévision du match retour du dernier tour des éliminatoires de la Ligue des champions face au RC Kadiogo. Pour rappel, les Rouge et Noir s’étaient imposés à Bologhine par le score de 2 à 0.

La délégation Usmiste est composée d’une quarantaine de personnes. Un déplacement qui s’annonce périlleux pour les camarades de Meftah malgré un score plus ou moins confortable. En effet, les Burkinabés ont déjà annoncé les couleurs, en refusant d’octroyer des visas aux journalistes algériens désirant effectuer le déplacement à Ouagadougou pour la couverture du match. Par ailleurs, le coach unioniste, qui à longtemps travaillé au Burkina Faso, appréhende beaucoup ce match retour, notamment l’arbitrage.

« Le match retour sera difficile. En dépit de l’environnement et des conditions climatiques, je redoute beaucoup l’arbitrage. Aussi, il faut faire preuve de beaucoup de concentration et de solidité défensive face à un adversaire renfermant de bonnes individualités », a déclaré Paul Putt à l’issue de la première manche. À noter que le staff technique de l’USM Alger, qui enregistre depuis quelques jours l’absence inexpliquée de son joueur émigré Bouderbal, pourrait aussi être contraint de se passer des services des défenseurs, Benyahia et Abdelaoui. Ceci sans parler de Ziri et Beldjilani, toujours en convalescence. Avant de se rendre à l’aéroport international d’Alger, l’équipe, qui a bénéficié d’une journée de repos dimanche, à effectué une séance d’entrainement la matinée à Bologhine.

À Ouagadougou, la délégation séjournera à l’hôtel Laico situé dans le quartier chic de la capitale, à savoir Ouaga 2000. Le coach prévoit une séance d’entrainement par jour, avant la rencontre. Le match face à l’actuel leader du championnat du Burkina Faso est prévu samedi, à 14h30.

R. M.