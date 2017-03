Basketball-NBA : Golden State dans le rouge

Golden State a enregistré vendredi face à Minnesota sa quatrième défaite (103-102) en six matches et voit sa première place au classement de la conférence Ouest menacée par San Antonio, son rival direct et prochain adversaire. Surclassés par Boston (99-86) la veille, les Warriors ont couru après le score durant toute la rencontre face aux Timberwolves. Ils ont pourtant failli arracher la victoire, mais Stephen Curry a raté son dernier tir à cinq secondes de la sirène. Le meneur de Golden State a certes marqué 26 points, mais il reste, comme depuis deux semaines, inhabituellement maladroit à trois points (1 sur 8). Klay Thompson a fini la rencontre avec 30 points, mais Kevin Durant, absent jusqu'à nouvel ordre, manque cruellement à son équipe qui n'a gagné que deux matches depuis sa blessure à un genou le 28 février. Les Warriors, confrontés à un calendrier particulièrement éprouvant, se rendent samedi à San Antonio. Le choc très attendu entre les deux meilleures équipes de la conférence Ouest, voire du Championnat 2016-17, pourrait marquer un tournant dans la saison si les Spurs devaient s'imposer. Mais ils se sont inclinés jeudi pour la première fois depuis un mois à Oklahoma City (102-92) et seront privés de leur meilleur marqueur, Kawhi Leonard. De son côté, Minnesota qui ne s'était plus imposé dans sa salle face à Golden State depuis février 2011, a remporté quatre de ses cinq derniers matches et se retrouve à la lutte pour la 8e place de la conférence Ouest avec son bilan de 27 victoires et 37 défaites.