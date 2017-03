Angleterre : Guardiola quitterait City s'il n'obtenait pas un titre

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a assuré vendredi qu'il ne resterait pas longtemps sur le banc des Citizens s'il ne remportait pas un titre pour sa première saison en Angleterre, ce qui constituerait une première dans la carrière de l'Espagnol. «Si je n'ai pas de titre, je ne resterai pas ici longtemps», a admis Guardiola. «Etre entraîneur dépend des résultats mais j'ai toujours pensé au plus profond de moi que les résultats dépendaient de la manière de jouer. C'est pourquoi j'ai besoin d'être convaincu que nous jouons mieux chaque jour», a-t-il ajouté. «Sans titre, ce ne sera pas une bonne saison. Je savais déjà ça en août», a également confié le double vainqueur de la Ligue des champions avec Barcelone en 2009 et 2011. Manuel Pellegrini, le prédécesseur de Guardiola sur le banc de City, s'était vu confier un objectif de cinq titres en cinq ans par le patron du club, Ferran Soriano. Après trois titres en trois ans (un championnat et deux Coupes de la Ligue), il a été remercié. Actuellement, Manchester City occupe la 3e place du classement mais 10 points derrière le leader Chelsea. Hier samedi, les Citizens avaient joué une demi-finale de Cup face à Middlesbrough avant un match retour contre Monaco en 8e de finale de Ligue des champions (victoire (5-3) à l'aller).