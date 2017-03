Lutte contre la corruption et la bureaucratie : L’e-paiement incontournable

«Le e-paiement est un processus difficile, mais incontournable pour lutter contre la bureaucratie et la corruption qui menacent l’économie nationale», ont souligné les participants à un séminaire national organisé par l’université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira. Lancé en Algérie depuis quelques mois, le e-paiement, projet qui avance à un rythme appréciable, constitue un défi majeur pour le gouvernement et servira d’outil de lutte contre la bureaucratie et la corruption qui gangrènent le secteur économique, ont estimé les différents intervenants, lors de cette rencontre à laquelle ont assisté d’anciens ministres, dont Abdelkader Smari et El-Hadi Khaldi, d’experts économiques et des chercheurs. «Des lois ont été déjà élaborées et adoptées depuis 2006 et 2007. Ces textes devront être appliqués en vue de généraliser cette démarche électronique de e-paiement qui est devenue une nécessité absolue, pour que notre pays soit au diapason des avancées technologiques que connaît le monde, ces dernières années», a souligné l’ancien ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, El-Hadi Khaldi. Selon l’intervenant, les mutations économiques, l’économie de marché, ainsi que la concurrence économique sont les facteurs les plus importants ayant favorisé le recours des pays à l’e-paiement, qui est devenu un instrument efficace pour gagner du temps et minimiser les coûts. Pour sa part, Abdelkader Smari, ancien ministre et président du Club économique algérien, a abondé dans le même sens, en soulignant que l’e-paiement est une révolution qui concerne les gouvernements et les États, et qui touche à la vie économique et sociale du citoyen. «Le e-paiement est une étape incontournable pour le gouvernement algérien, pour pourvoir lutter efficacement contre les fléaux de la bureaucratie et de la corruption», a estimé M. Smari. Malgré les risques de piratage et d’espionnage qu’il présente pour les États, «le e-paiement demeure un moyen efficace par lequel ont gagne du temps et minimise les coûts», a-t-il ajouté. Au cours de la même rencontre qui se poursuivra jusqu’à aujourd’hui, M. Smari a fait état, par ailleurs, de l’existence d’un ancrage juridique nécessaire pour la généralisation et l’application du e-paiement, afin de protéger l’économie nationale et l’État des risques d’espionnage ou de piratage.