Exploitation de Gara Djbilet : Un objectif stratégique

La cérémonie de signature du contrat et du protocole d'accord entre la Société nationale du fer et de l’acier (FERAAL), et l’entreprise chinoise SINOSTEEL Equipment & Engineering Co. Ltd, portant réalisation des études de préfaisabilité et de faisabilité pour l'exploitation du gisement de minerai de fer de Gara Djbilet, situé au niveau de la wilaya Tindouf, a eu lieu, hier, au siège du ministère de l’Industrie et des Mines.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du Ministre de l'Industrie et des Mines, Monsieur Abdesselam Bouchouareb, accompagné de l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Algérie M. Yang Guangyu.

Le contrat en question couvre la réalisation par SINOSTEEL, en 2017, de l’étude de préfaisabilité complète examinant l’ensemble des aspects de la mise en exploitation du gisement afin de définir le projet permettant le meilleur compromis entre les investissements nécessaires pour l’extraction, le traitement et le transport du minerai jusqu’à sa livraison aux clients, les usines sidérurgiques nationales ou à l’exportation, les investissements à prévoir, en parallèle, pour la réalisation des infrastructures et pour assurer la disponibilité de l’ensemble des utilités dans la région, et l’impact économique, environnemental et social de ces investissements et de l’exploitation.

Le projet de Gara Djbilet devra créer quelques 4800 emplois directs et 14 500 indirects aussi bien au niveau de la mine, des installations industrielles, des annexes ainsi que des infrastructures.

Visiblement satisfait du nouvel accord paraphé entre les deux opérateurs économiques, Abdesselam Bouchouareb en a détaillé les termes dans son laïus d’ouverture, en précisant que le protocole d’accord permet « d’asseoir le cadre de collaboration entre les deux parties pour assurer les intérêts de l’Algérie dans les phases suivantes menant à la mise en exploitation du gisement de Gara Djebilet dans un premier temps et de Mecheri Abdelaziz par la suite ».

Il expliquera, à l’occasion, que le contrat inclut également la réalisation par des centres de recherche en Chine des essais de déphosphoration et d’enrichissement sur quatre procédés distincts, rappelant que les laboratoires algériens ont pu atteindre un taux de déphosphoration avoisinant les 0,1% en 2015.

« Cela nous mènera, en 2018, à la réalisation en Algérie d’une usine pilote permettant de démontrer la fiabilité du procédé de traitement retenu et de déterminer tous les paramètres de fonctionnement, base de l’étude de faisabilité bancable (BFS) et du projet d’exploitation industrielle du minerai de Gara Djebilet », a souligné le membre du gouvernement.



M. Bouchouareb : « nous voulons nous inscrire dans toutes les phases de la production des métaux et du minerai »



Accordant une grande importance quant à la concrétisation dudit projet, le premier responsable du secteur des mines affirmera que pour l’Etat « la valorisation du minerai de fer de Gara Djbilet est à la fois stratégique et un défi ».

Et d’ajouter que « l’Algérie est déjà un leader de l’industrie sidérurgique et métallurgique dans la région arabe. Nous voulons le devenir à l’échelle continentale en nous inscrivant dans toutes les phases de la production des métaux et du minerai ».

Avec un tel projet et l’expertise chinoise, l’Algérie ambitionne de s’imposer au plan international comme un important producteur de minerai de fer « Nous ambitionnons de nous imposer comme un producteur de minerai de fer ayant une plateforme de production et de croissance véritablement de taille internationale », affirmera le ministre.

Abdesselam Bouchouareb ira plus loin dans ses propos pour signaler que l’exploitation du gisement de fer de Gara Djbilet « soutient la valorisation locale des matières premières en Algérie » permettant ainsi à l’Algérie de devenir un « hub métallurgique ». Et « notre objectif est d’entamer l’exploitation à l’horizon 2021-2022 », a-t-il expliqué.

Vu l’importance de ce projet, le ministre s’adressera aux deux entreprises en leur rappelant que son département sera « extrêmement exigeant et vigilant »s sur le respect des délais et la qualité des études. Ces études sont « une phase cruciale ; une phase déterminante pour l’avenir de ce projet », dira-t-il.

Enfin, il ya lieu de souligner que le protocole d’accord a été signé par Ahmed Benabbas, directeur général de FERAAL et de Wang Jian, général manager de SINOSTEEL.

Un accord qui fera dire à M. Benabbas que celui-ci va permettre de définir avec précision le niveau des réserves dans ce gisement, leurs caractéristiques ainsi que les meilleures méthodes de leur exploitation.

« Il s'agit donc d'études réalisées selon les normes internationales, qui seront reconnues à l'échelle internationale, ce qui facilitera par la suite l'obtention des financements auprès des banques algériennes et étrangères », a également souligné le DG.

Découvert dans les années 50, le gisement de Gara-Djebilet offre des réserves minières estimées entre 1 et 2 milliards de tonnes, avec une teneur en fer de près de 57%, selon d'anciennes études.

Pour sa part, déjà présente à Bellara (Jijel) et à Oran, Sinosteel est une entreprise publique chinoise créée en 1993, activant principalement dans l'exploitation minière, la fabrication d'équipements et l'ingénierie. Le groupe est le 2ème importateur chinois de minerai de fer.

Mohamed Mendaci

Plusieurs projets bientôt validés par le CPE



Evoquant les grands projets inhérents à son secteur, lors de la cérémonie de signature du contrat et du protocole d'accord entre la Société nationale du fer et de l’acier (FERAAL), et l’entreprise chinoise SINOSTEEL, le ministre de l’énergie et des mines, M. Abdeslam Bouchouareb a fait savoir que le Conseil des participations de l'Etat (CPE) tiendra prochainement une réunion pour la validation de plusieurs projets d'investissements. Parmi les dossiers inscrits à l’ordre du jour, figure celui d'un projet de transformation de phosphate d'une capacité de production de 6 millions de tonnes annuellement, qui sera réalisé par un groupement algéro-chinois à travers la conclusion d'un pacte d'actionnaires.

M. M.