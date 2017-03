Mme Benghabrit - chef de mission du FMI : Le rôle de l’éducation dans l’investissement du gouvernement

Le rôle de l’éducation dans la stratégie d’investissement du gouvernement visant à promouvoir une société moins dépendante des hydrocarbures, a été évoqué lundi à Alger par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, et le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI), Jean François Dauphin. «Nous avons abordé le rôle de l’éducation dans la stratégie et de l’investissement qu’on en fait dans les enfants et la jeunesse pour promouvoir une société qui, à l’avenir, sera moins dépendante des hydrocarbures», a déclaré à la presse M. Jean François Dauphin à l’issue de l’audience que lui a accordée la ministre. «Nous avons discuté dans le cadre de la problématique de la stratégie du gouvernement pour refondre le modèle de croissance de l’économie algérienne, essayer de réduire sa dépendance aux hydrocarbures et faire émerger de nouveaux secteurs», a souligné M. Jean François Dauphin. Il a ajouté avoir également évoqué de nombreux autres sujets en relation avec le secteur de l’éducation.(APS)