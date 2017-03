Algérie - Union européenne : dialogue et coopération

Le document portant évaluation de l’Accord d’association entériné



L'Algérie et l'Union européenne ont entamé à Bruxelles les travaux de la 10e session de leur Conseil d'association, institué par l'Accord d'association signé en 2002 et mis en œuvre en 2005 et qui a instauré un dialogue ouvert et une coopération globale entre les deux parties.

Cette réunion annuelle est co-présidée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

L'Union européenne est engagée à bâtir un partenariat plus substantiel et affirmé avec l'Algérie, selon la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Nous sommes engagés à construire un partenariat bilatéral plus substantiel et affirmé, a-t-elle déclaré, cité dans un rapport annuel sur l'état des relations. La chef de la diplomatie européenne a estimé que les relations bilatérales ont été particulièrement intenses depuis le dernier Conseil d'association tenu en juin 2015, relevant que des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines de coopération, tant bilatérale que régionale. De son côté, le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations sur l'élargissement, Johannes Hahn, a réitéré le soutien de l'UE à l'Algérie dans son processus de réformes politiques et macroéconomiques structurelles récemment engagées, estimant que ces réformes permettront de resserrer les liens qui unissent les deux peuples. Dans ce rapport élaboré conjointement par la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), l'UE soutient que l'Algérie dispose de capacités sécuritaires élevées qui lui permettront de lutter efficacement contre le terrorisme et le crime transfrontalier, faisant état de l'existence de discussions dans ces domaines entre les deux parties. L'Algérie continue de jouer un rôle clef de médiation notamment en Libye et au Sahel, a affirmé l'UE dans son rapport, rappelant que l'Algérie est le premier pays de la rive-sud de la Méditerranée à participer au Mécanisme européen de protection civile et à signer un arrangement avec la Commission européenne. L'UE fait état des progrès et réformes récemment engagées par l'Algérie et des priorités de coopération entre l'UE et l'Algérie, axés autour des secteurs d'intérêt mutuel tels qu'identifiées dans les nouvelles priorités de partenariat. Evoquant la révision constitutionnelle, le rapport note que la nouvelle Constitution algérienne comprend des avancées démocratiques et institutionnelles, annonçant le déploiement d'une mission d'expertise électorale à l'occasion des élections législatives du 4 mai 2017, suite à l'invitation du gouvernement algérien. L'UE s'est félicitée également de la coopération algéro-européenne dans le domaine stratégique de l'énergie qui s'est avérée très fructueuse depuis 2015, note le rapport. Les autorités algériennes ont adopté plusieurs plans sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'action environnementale, le développement durable, l'eau, et ratifié l'Accord de Paris sur le climat, souligne le rapport. Le document fait état également de progrès dans la coopération et le dialogue en matière de recherche et développement, d'enseignement supérieur, et de protection et valorisation du patrimoine culturel algérien.



Adoption formelle des priorités de partenariat



L’Algérie et l’Union européenne ont adopté formellement, leurs « Priorités de Partenariat » agréés en décembre 2016 et définies au titre de la Politique européenne de voisinage (PEV) rénovée. Les priorités de partenariat établissent un cadre de coopération politique renouvelé et une coopération renforcée. Elles ont été définies d’un commun accord dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée et de la stratégie globale de l’UE pour la politique étrangère et de sécurité. Cet esprit de voisinage devrait déboucher sur la dotation financière d’un certain nombre de programmes développés souverainement par l’Algérie dans le cadre de ses réformes, a déclaré le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, lors d’un point de presse conjoint avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. Cette dotation, a-t-il poursuivi, devrait être substantielle et à hauteur de ce qui est consenti à d’autres partenaires de taille comparable à celle de l’Algérie. Pour le chef de la diplomatie algérienne, « il s’agit d’aller résolument vers la mise en œuvre du programme que l’Algérie a conçu avec ses amis de l’UE en tant que programme d’action dans le cadre de la politique de voisinage révisée et faire en sorte que cette relation soit digne du potentiel de l’Algérie et correspond à ses besoins affirmés ». De son côté, la haute représentante de l’UE aux Affaires étrangères et la politique de sécurité a qualifié les priorités de partenariat de saut qualitatif dans la relation bilatérale. Nous avons décidé d’approfondir encore plus notre coopération stratégique et notre dialogue sur les défis communs que nous partageons, et les réponses à ces défis, a-t-elle ajouté. Les priorités de partenariat dans le cadre des relations UE-Algérie jusqu’en 2020 portent sur le dialogue politique, la gouvernance, l’Etat de droit et la promotion des droits fondamentaux. Elles portent également sur la coopération, le développement socio-économique et les échanges commerciaux, y compris l’accès au marché unique européen, les questions énergétiques, l’environnement et le développement durable, le dialogue stratégique et sécuritaire, la dimension humaine, avec le dialogue culturel et interreligieux, ainsi que sur la migration et la mobilité. Certaines de ces priorités feront l’objet d’une coopération technique et financière qui sera mise en œuvre dans le cadre de la programmation financière 2018-2020 », selon l’UE. En tant que pays voisin, l’Algérie a été invitée par l’UE à s’associer à sa Politique européenne de voisinage (PEV) lancée en 2003, mais elle a préféré, dans un premier temps, adopter une position d’observation et accorder la primauté à la mise en œuvre de l’Accord d’association. Lors de la révision de cette politique, l’Algérie a participé activement à son élaboration, parvenant à faire inscrire un certain nombre de principes directeurs tels que la souplesse, la co-appropriation et la prise en compte de la réalité et des potentialités de chaque partenaire. L’Algérie a également mis l’accent, lors du processus de révision, sur la nécessité d’entretenir des liens de voisinage respectueux de la souveraineté, de l’égalité des partenaires et des intérêts face aux défis communs, œuvrant pour la consécration des principes de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures, de l’équilibre des intérêts dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.



Projection vers l’avenir



L’Algérie et l’Union européenne ont entériné, le document portant les conclusions de l’évaluation conjointe de la mise en œuvre de l’Accord d’association Algérie-UE, signé en 2002 et entré en vigueur en 2005. Nous entendons tout faire pour tirer le meilleur de l’Accord d’association et nous projeter ensemble résolument vers l’avenir, un avenir qui sera qualitativement meilleur pour les deux parties, a déclaré le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, lors d’un point de presse conjoint avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. Selon M. Lamamra, l’évaluation conjointe de l’accord d’association a permis de « faire une lecture commune » des dispositions de l’accord afin qu’il profite davantage au développement de l’Algérie. Nous avons constaté qu’il y a une asymétrie structurelle dans la manière dont l’accord a été appliqué. Nous estimons que s’il doit y avoir une asymétrie à l’avenir, elle doit être au bénéfice de l’Algérie et de l’économie algérienne, a-t-il plaidé, relevant néanmoins que l’Algérie est respectueuse de sa signature et de ses engagements. En septembre 2015, l’Algérie a saisi la chef de la diplomatie européenne pour demander officiellement l’ouverture de discussions sur une évaluation conjointe objective de la mise en œuvre de l’Accord d’association. Cette démarche visait à utiliser pleinement cet accord dans le sens d’une interprétation positive de ses dispositions permettant un rééquilibrage des liens de coopération, assurait une source proche du dossier. Depuis la conclusion de cet accord, la position commerciale de l’UE n’a eu de cesse de se renforcer au détriment de l’économie nationale. Une évaluation de l’impact de cet Accord d’association depuis son entrée en vigueur en 2005 jusqu’à 2015 a montré que le cumul des exportations algériennes hors hydrocarbures vers l’UE n’a même pas atteint les 14 milliards de dollars sur les dix années, alors que les importations algériennes auprès de l’UE se sont chiffrées à 220 milliards de dollars durant la même période, soit une moyenne de 22 milliards de dollars/an. Qualifiant l’Algérie de partenaire clé de l’UE, le commissaire Hahn a estimé de son côté que la série de projets de l’UE signés l’aidera à diversifier son économie en contribuant à la création d’emplois et à la modernisation de ses finances publiques.

Notre objectif est d’aider l’Algérie à remédier aux difficultés économiques auxquelles elle est confrontée actuellement et à forger des liens plus étroits avec les entreprises européennes, a-t-il affirmé.

----------------/////////////////

Mise en œuvre de l’Accord d’association

Signature de trois conventions



Mise à niveau des administrations et des institutions publiques



L’Algérie et l’Union européenne (UE) ont signé, hier à Bruxelles, une convention de financement d’un programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association d’un montant de 20 millions d’euros, financé exclusivement par l’Union. La convention a été signée par le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que par le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, à l’occasion de la 10e session du Conseil d’association Algérie-UE. Selon une source diplomatique, ce programme (P3A) vise la mise à niveau des administrations et des institutions publiques algériennes pour être en mesure de remplir les objectifs de l’Accord d’association Algérie-UE, en apportant à celles-ci l’expertise et les outils de travail nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord. Ce programme sera mis en œuvre pour une période de 48 mois à compter de la date de signature de sa convention de financement.



Énergies renouvelables et promotion de l’efficacité énergétique



La deuxième convention concerne l’appui au développement des énergies renouvelables et à la promotion de l’efficacité énergétique en Algérie d’une valeur de 10 millions d’euros. La convention a été, également, signée M. Ramtane Lamamra, et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que par le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, à l’occasion de la 10e session du Conseil d’association Algérie-UE. Le programme a été adopté en 2016 au titre de l’instrument de politique européenne de voisinage (2014-2020), selon une source diplomatique qui a souligné que « l’idée de ce projet a émergé, ces deux dernières années, lors des différents échanges dans le cadre du dialogue Algérie-UE dans le domaine de l’énergie ». Le programme vise à soutenir les autorités nationales dans la révision et l’élaboration de dispositifs institutionnels, politiques et réglementaires favorables à la mise en œuvre des politiques énergétiques durables à travers le déploiement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.



Appui à la réforme des finances publiques



La troisième convention porte sur le financement par l’Union d’un programme d’appui à la réforme des finances publiques d’un montant de 10 millions d’euros. La convention a été signée par le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et par la haute représentante de l’UE aux Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Ce programme vise à « améliorer les performances de la gestion des finances publiques » à travers un appui à la mise en œuvre du Plan stratégique de modernisation des finances publiques, adopté par l’Algérie en mars 2016, avance une source diplomatique. « Les actions prioritaires prévues dans le cadre de ce programme vont permettre au ministère des Finances d’aller vers une gestion budgétaire efficace, permettant une meilleure maîtrise de la dépense, axée sur la qualité et les résultats », a-t-on expliqué. Ce programme devrait également « renforcer l’approche pluriannuelle dans le cadre de la préparation du budget en donnant une plus grande visibilité de l’évolution du budget sur trois ans », selon la même source. (APS)