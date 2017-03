Cycle de conférences-formation, M. Grine : « Moins de laxisme, plus d’exigence »

«Une presse libre et respectueuse de la déontologie». Ce n’est point un simple slogan mais c’est à la fois le crédo et l’objectif gagé à travers l’action menée par le ministère de la Communication sous la conduite de M. Hamid Grine.

La professionnalisation de la presse nationale, c’est bel et bien de ce «chantier» complexe qu’il s’agit, et que le représentant du gouvernement a entrepris depuis 2014. Dans le cadre de cette dynamique toujours en vigueur, ce ne sont pas moins de 500 sessions de formation académicienne et citoyenne qui ont été initiées dans plusieurs régions du pays, autant au profit des journalistes qu’en direction de l’opinion publique, et dont la dernière été animée par l’une des figure de proue de la presse italienne, le journaliste Ugo Tramballi.

Le journalisme à l’aune des réseaux sociaux: le journaliste témoin où protagoniste?», c’est là en effet le thème développé par M. Tramballi, éditorialiste, spécialise des questions internationales, au cours de sa conférence qu’a abrité hier l’amphithéâtre Noureddine Nait Mazi de l’Ecole supérieure de journalisme d’Alger sous l’égide du ministre de la Communication, et en présence des représentants de l’ambassade italienne accrédités en Algérie. «Je suis responsable d’un secteur où le professionnalisme n’est pas un vain mot » a souligné d’entrée M. Grine dans une brève allocution précédant l’intervention de M. Tramballi. «La presse algérienne est professionnelle, exigeante et veux toujours aller au fond des choses» ajoute le ministre de la Communication avant de rappeler que «la liberté d’expression en Algérie est consacrée dans la Constitution mais aussi dans la pratique sur le terrain».

Puis, à la séance des questions-réponses consacrées essentiellement à la couverture médiatique des prochaines législatives, le ministre fera comprendre très vite que la mobilisation des medias de cet important événement politique que s’apprête à vivre le pays a valeur «d’un test de professionnalisme pour les journalistes algériens. «C’est très important que l’on aille vers une presse éthique déontologique ». « J’ai bon espoir, et du point de vue du ministère et donc du gouvernement dont je suis membre, les élections législatives sont une sorte de test de la liberté d’expression qui inclut l’éthique et la déontologie» appuie encore M Hamid Grine. Il insiste aussi sur le fait qu’il ne pourrait y avoir de liberté d’expression sans respect de l’autre. «L’on se pose des limites et celles-ci ne peuvent être autres que celles de l’éthique de déontologie » a-t-il encore soutenu. Ainsi, et durant les prochaines législatives, «si l’on va assister à une presse d’attaque, d’injure et d’atteintes aux personnes, cela veut dire que la liberté d’expression n’est pas respectée» a encore expliqué le ministre de la Communication.



« Nous sommes contre l’abstention»



Toujours dans le chapitre lié à la couverture médiatique du prochain scrutin du 4 mai, de la Communication informé que la concertation engagée jusque là à ce sujet de la mobilisation des médias publics et des chaines télévisions privées accréditées sera élargies prochainement aux autres chaines ne disposons pas encore autorisées. «On pas encore rencontré les chaines de télévision non accréditées, mais si on les rencontre et on le fera, on leur délivrera le même message: rigueur et exactitude dans le traitement de l’information et bien sur, en tant que membre du gouvernement nous sommes contre l’abstention». Ce qui est demandé, « c’est juste les règles d’éthique et de déontologie. Pas d’atteinte aux personnes, ni de diffamations, pas de manipulations où injure» a encore répété le ministre de la Communication. Dans la même optique, et au sujet d’une éventuelle accréditation de nouvelles chaines de télévisions, le ministre a souligné la possibilité d’accréditer certaines d’entre elles après le rendez-vous des législatives. Il précisera toutefois que le gouvernement ne pouvait aller au delà d’une dizaine de chaines accréditées sur les 55 existantes. «Il ne restera donc que les professionnelles et celles répondant au cahier des charges» dira encore M. Grine.

Il tiendra à préciser que l’octroi des accréditations et du seul ressort de l’Autorité de régulation de l’Audiovisuel (Arav) et ce processus sera engagé une fois que l’appel à candidature sera lancé. «Ce n’est qu’a partir de ce moment que les chaines non accréditées peuvent se présenter au niveau de l’ARAV, munies de leurs dossiers afin de se conformer au cahier de charge et bénéficier d’une autorisation» a affirmé le ministre assurant au passage que l’Autorité de régulation de l’audiovisuel dispose de tout les moyens nécessaires bon fonctionnement et bénéficie, dans ce cadre du soutien du ministère de la Communication.

M Hamid Grine affirme par ailleurs n’avoir constaté aucun dépassement de la part des l’ensemble des chaines de télévision privées. « Je les regarde toutes et je n’ai vu aucun dépassements» a-t-il dit. Questionné par ailleurs, sur l’autorisation de création de radios privées, M. Grine a rétorqué que cela se ferait probablement dans deux ans. D’autres part et pour revenir la conférence animée par M Ugo Tramballi, correspondant et éditorialiste au quotidien « Il Soro 24 Ore » et membre de l'institut des affaires internationales de Rome, celui – ci mettra en évidence au cours se son intervention que le « journalistes ne doit avoir d’autre motivation que celle d’informer». « Pour faire du bon journalisme, il faut laïciser cette profession » a encore préconisé M. Tramballi au cours de sa conférence placée sous le thème « le journalisme à l’aune des réseaux sociaux: le journaliste témoin où protagoniste? ». Il fera savoir a ce propos que « les journalistes n'ont plus de relation directe avec les événements à cause du Web, lequel a tué le fondement de l'information en ne vérifiant pas scrupuleusement l'information donnée », a-t-il. Ugo Tramballi exhorte les journalistes a avoir un esprit critique, tant ces derniers sont, d e son avis, un trait d’union » entre les événements et les citoyens. Il a surtout insisté sur la nécessité de "vérifier et de recouper l'information avant de la donner».

Karim Aoudia