Législatives du 4 mai : Les tics pour un contrôle rigoureux

- 500.000 agents mobilisés le jour J et 43.000 sites identifiés pour abriter les meetings

- Les dossiers des candidatures seront définitivement validés le 27 mars

- 165 bureaux itinérants prévus contre 5600 dans les années 90.



Invité, hier, au forum de la radio nationale, le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales s’est félicité de l’usage des technologies de l’information et de la communication et reconnu que la modernisation du secteur de l’intérieur a été « salutaire » en termes de gain de temps dans l’opération de la révision de la liste électorale qui s’est déroulée, pour rappel, du 8 au 22 février derniers, soit au lendemain de la convocation par le président de la République du corps électoral. Hocine Mazouz a confié à ce sujet que grâce aux TIC, il a été rendu possible de découvrir que pas moins de 287.000 personnes ont été doublement inscrites dans le fichier national et que 436.000 autres sont décédées mais sans que leurs noms ne soient rayés des listes. « Il a fallu de grands efforts pour assainir la situation car malheureusement chez nous, on ne raye pas automatiquement une personne, décédée ou ayant changé de résidence. Mais dorénavant, les choses vont être plus simples avec l’entrée en service du fichier national de la résidence. Une fois qu’il sera opérationnel, nous n’aurons plus besoin de procéder chaque année à l’assainissement de la liste électorale. La révision se fera uniquement à l’occasion des rendez-vous électoraux », a-t-il annoncé en confiant qu’au final, le corps électoral pour les législatives du 4 mai prochain s’élève à plus de 23,2 millions électeurs dont 900.000 sont issus de la communauté algérienne établie à l’étranger.



Les services du ministère ont reçu 1888 dossiers de candidature



Evoquant le volet technique de l'organisation du prochain scrutin, le SG du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales a avancé le chiffre de 500.000 agents qui seront mobilisés pour l'encadrement des centres et bureaux de vote à travers le territoire national et à l'étranger et assurer que les pouvoirs publics ne lésineront pas sur les moyens, humains et matériels, pour la réussite de l’opération électorale. Idem pour la campagne électorale dont l’invité du forum de la radio nationale assure que tout est fin prêt en ce qui concerne la réquisition des infrastructures devant abriter les meetings et les rassemblement populaires prévus à cet effet, à l’exemple des salles de sports et de cinéma, au nombre de 43.000 structures. Interrogé sur le déroulement de l’opération du dépôt des dossiers, Hocine Mazouz a indiqué que ses services ont reçu 1888 dossiers de candidature, et soutenu que leur étude se déroulée dans de « bonnes » conditions.

« Reste maintenant les recours qui sont examinés par l’Administration pour ceux dont les dossiers ont été rejetés. Si les concernés n’obtiennent pas gain de cause, ils auront une seconde chance en faisant de recours au niveau de la justice. C’est dire que la législation est souple et donne accorde beaucoup d’avantages aux candidats », s’est-il félicité, précisant que la période du dépôt des recours au niveau des tribunaux administratifs territorialement compétents est prévue du 16 au 19 mars et que leur examen se fera entre le 20 et 26 mars. « Donc, tout sera clair le 27 mars, date où les candidats seront définitivement fixés et les listes seront validées », a noté le Secrétaire général du département ministériel de Bedoui non sans insister sur l’impartialité de l’Administration dans ces élections, « du début jusqu’à la fin du processus ». A propos enfin des bureaux itinérants, Hocine Mazouz a confié que leur nombre s’élève pour le rendez-vous électoral du 4 mai à quelque 165 bureaux quand ils étaient estimés dans les années 90 à 5600 bureaux, a-t-il signalé, comme pour dire que les pouvoirs publics ont répondu aux attentes des partis de l’opposition dans la mesure où ces derniers ont toujours revendiqué de limiter au maximum le vote via les bureaux itinérants.

SAM