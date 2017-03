Législatives du 4 mai : M. Messahel appelle à une forte participation de la communauté à l’étranger

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union Africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel a appelé à une forte participation de la communauté algérienne établie à l’étranger lors des législatives du 4 mai prochain. Invité de l’émission «Hiwar Essaa» de la télévision nationale, M. Messahel a estimé que «la communauté algérienne établie à l’étranger compte d’énormes potentialités et a un rôle important à jouer dans le développement du pays», souhaitant la voir participer massivement lors des législatives du 4 mai prochain et «contribuer au processus de prise de décision». Les préparatifs pour ce rendez-vous «se déroulent normalement au niveau des quatre zones (Maghreb arabe et Afrique, France nord/sud-Europe et Amérique), a indiqué le ministre relevant que les ambassades et consulats comptent près de deux millions d’inscrits. La nouveauté lors de ces élections, a-t-il ajouté, réside dans «la désignation de membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) pour ces zones». Il a appelé à saisir cette occasion pour «renforcer le front interne» d’autant, a-t-il dit, que ces élections «interviennent dans un nouveau contexte à la lumière de la révision constitutionnelle et la consolidation de la démocratie dans le pays (...)». M. Messahel a appelé en outre à «faire preuve de vigilance au vu des risques qui planent sur le pays» et à «être serein car l’Algérie est sur la bonne voie au plan politique, économique, culturel et même social». (APS)