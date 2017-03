Société algérienne des eaux : Des factures en braille

L’annonce a été faite hier par le premier responsable de cette entreprise, à l’occasion d’une cérémonie de signature d’un protocole d’accord, dans ce sens, entre la SEAAL et l’association nationale pour l’éducation, l’emploi et la solidarité avec les aveugles « ANEESA ». La cérémonie qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée nationale des Personnes handicapées, coïncidant avec le 14 mars de chaque année, a été rehaussée par la présence du ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, M. Abdelkader Ouali, qui a également assisté à la signature d’un contrat entre la SEAAL et l’Office national des publications scolaires (ONPS), pour l’impression de factures et des flyers en braille. Avec la mise en place de ces mesures, les personnes non voyantes ou malvoyantes, pourront ainsi avoir accès, plus facilement, aux informations concernant leur consommation d’eau et bénéficieront également d’informations utiles transcrites en braille devant être accessibles à tous.

La même rencontre a été mise à profit pour la remise des dix premières factures « braille » à des clients malvoyants ainsi que quatre nouveaux contrats de travail à durée indéterminée (CDI) à des personnes handicapées. Dans une allocution prononcée à l’occasion, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement a salué cette louable initiative de même qu’il a mis l’accent sur toute l’importance de l’amélioration de l’environnement (bâtisses et constructions notamment) de façon à ce qu’il devienne davantage plus accessible aux personnes aux besoins spécifiques. En somme, il est question de leur faciliter les tâches quotidiennes et que ce souci permanent soit, en fait, érigé en une culture, soutient, haut et fort, le ministre.

S’exprimant pour sa part, le DG de la SEAAL, M. Jean-Marc Jahn, a présenté la politique de l’entreprise de SEAAL en matière de responsabilité sociétale d’entreprise. « SEAAL, en tant qu’entreprise de service public dans la capitale et dans un domaine de référence, affiche sa volonté de s’engager dans une démarche ambitieuse de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) mais aussi de jouer un rôle précurseur et mobilisateur dans ce domaine, en Algérie », a-t-il affirmé.

Le DG de l’entreprise relève que cette double ambition constitue une opportunité pour le développement durable de l’entreprise, aux côtés de ses parties prenantes, afin d’avoir un impact environnemental positif à long terme, pour les générations futures, d’assurer un service public efficace, solide et pérenne au plan économique et de se comporter en « entreprise responsable » face aux attentes et besoins sociétaux. L’on apprend également que des plateformes de concertations ont été mises en place dans ce cadre et que des partenariats avec la société civile ont été créés. Aussi et parmi les onze grands objectifs autour desquels s’articulent la feuille de route « RSE » SEAAL, figurent notamment, « la promotion et la valorisation de la diversité » ainsi que « la facilitation d’accès au service aux clients handicapés ». Cela dit, la feuille de route recèle également d’autres points tout aussi essentiels les uns que les autres, à l’image de la nécessité de « protéger la ressource en eau », réduire l’impact environnemental, sensibiliser la communauté aux problématiques environnementales, délivrer un service public de qualité, etc.

S’attardant sur les deux points intéressant directement les personnes handicapées, le DG de la SEAAL notera que l’emploi de personnels handicapés « renforce la diversité des profils et donc des talents » au sein de l’entreprise.

Poursuivant ses propos, il ajoute que l’intégration de personnels à mobilité réduite, malvoyants, malentendants ou muets parmi les équipes de la SEAAL, « stimule par ailleurs le respect de la différence, par nos collaborateurs qui constatent très vite et au-delà des préjugés que l’engagement, le dynamisme et le professionnalisme de leurs collègues handicapés sont tout à fait similaires à ceux des autres collaborateurs ».

Le DG de la SEAAL considère également qu’une « entreprise publique doit montrer l’exemple en faisant confiance à cette frange de la population », un avis qui a été vivement soutenu par les représentants de la société civile conviée à cette cérémonie. Pour ce qui est du deuxième point, relatif à la facilitation d’accès au service aux clients handicapés, le DG de la SEAAL a fait part de deux actions visant à offrir aux clients à besoins spécifiques un niveau de service similaire à celui disponible pour le reste de la population, à savoir, l’aménagement progressif de l’accès de nos agences aux personnes à mobilité réduite - réalisé avec les conseils de l’association El Baraka (rampes d’accès, comptoirs adaptés et systèmes de gestion des files d’attentes sonores) et l’établissement de la facture en braille pour laquelle les deux accords viennent d’être signés à la faveur de cette rencontre.

Soraya Guemmouri