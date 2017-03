Wilaya d’Alger : La 22e opération de relogement avant les législatives

« La 22e opération de relogement interviendra, prochainement. Nous sommes en phase de la finalisation des listes des bénéficiaires », telle est l’annonce faite, hier, par le wali d’Alger. M. Abdelkader Zoukh, qui s’est exprimé en marge d’une visite de travail et d’inspection au niveau de plusieurs chantiers de la wilaya, a fait savoir que cette opération est prévue avant les prochaines échéances législatives, sans toutefois préciser la date exacte de son lancement. Il a indiqué que dans le cadre de cette 22e opération, il sera procédé au relogement des habitants des haouchs et des habitations indécentes (baraques, logements exigus et précaires). Selon le responsable, le dossier des haouchs nécessite une étude approfondie pour séparer les domaines agricoles de ceux relevant des communes ou appartenant à des privés.

M. Zoukh a indiqué que les fortes intempéries enregistrées récemment ont été à l'origine du retard du lancement de la 22e opération. « Ces intempéries ont retardé l’aménagement extérieur des nouvelles cités, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il a fallu attendre quelque temps pour parachever les travaux. « C’est une question de temps seulement, les citoyens doivent nous comprendre et patienter » a-t-il dit. Le wali d'Alger a annoncé, dans ce sens, la remise de 2.000 clefs aux souscripteurs aux logements sociaux participatifs (LSP) dans le cadre de la 22e opération de relogement, rappelant que le nombre global de ces logements au niveau d'Alger est de 42.000 unités dont 21.000 ont été distribuées.



Attribution de 25 arrêtés pour l’acquisition de locaux au profit des personnes à besoins spécifiques



Par ailleurs, saisissant l’occasion de la journée nationale des Personnes en situation de handicap, qui coïncide avec le 14 mars de chaque année, le premier responsable de la capitale, a remis 25 arrêtés d’attribution de locaux à usage professionnel et artisanal, lancés dans le cadre du programme mis en place par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour endiguer l’hydre du chômage, au profit des personnes à besoins spécifiques des communes de Baraki, Eucalyptus, Sidi Moussa.

Notons que les services de la wilaya ont récupéré dans la circonscription administrative de Baraki, plus de 46 locaux non-exploités.

Aussi, la première étape de cette visite sur site a été au niveau de la commune de Baraki, où il a été procédé au lancement des travaux du fraisage de la rue Boualem Kaddour, et à l’aménagement de la cité des 2.004 logements, où le wali a officiellement mis en service un stade de proximité.

Une initiative qui a trouvé un grand écho chez les habitants, et les jeunes du quartier, qui ont d’ores et déjà programmé des rencontres locales, et ont laissé entendre qu’ils ne ménageront aucun effort pour le conserver en l’état.

Sur place, Abdelkader Zoukh a, également, posé les premières pierres pour la réalisation d’une bibliothèque communale ainsi qu’une annexe administrative.

Toujours dans la commune de Baraki, le wali a visité le projet de réalisation d’un CEM au niveau de la cité El Merdja. Un projet qui sera réceptionné pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018, la cité de 70 logements bénéficiera, elle aussi, d’un projet de réaménagement.

La délégation de wilaya c’est ensuite dirigée à la commune des Eucalyptus, où elle a inspecté l’avancement des travaux d’aménagement de la cité 917 logements « Emir Abdelkader », d’une aire de jeux au niveau de la cité Ouled El Hadj, et du stade communal Mouloud-Zerrouki. Le wali a exhorté les organismes promoteurs à davantage d’efforts afin d’achever les programmes dans les délais impartis.

Arrivé dans la commune de Sidi Moussa, M. Zoukh a inauguré une annexe administrative au niveau de la cité Zouaoui, où il s'est enquis également des travaux de la réalisation du dédoublement du chemin de la wilaya numéro 117, et l’élargissement de la route nationale numéro 02, « ces projets ont été lancés initialement pour permettre le désengorgement de toute cette partie de l’Algérois qui connaît une grande congestion », a-t-il estimé, rappelant que « plus d’une trentaine de projets routiers sont en cours de réalisation dans la capitale et s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement du réseau routier visant à décongestionner le trafic automobile au niveau de la capitale ». Il y a lieu de souligner que lors de cette visite le wali d’Alger a été interpellé par des familles qui lui ont réclamé des logements décents. Abdelkader Zoukh a été à l’écoute de leurs doléances. Il a promis, dans cette optique, la mise à disponibilité de quotas supplémentaires de logements formule (LSP) aux 42 familles qui squattent depuis 2002 les lieux-dits « locaux du Président », dans la commune des Eucalyptus.

Sarah A. Benali Cherif