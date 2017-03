M. Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine : « Nous avons enregistré 16.000 heures de témoignages »

Plus de 16.000 heures de témoignages de moudjahidine ont été enregistrées par le Centre d'études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54), a indiqué, hier, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni. S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Zitouni a affirmé que l’écriture de l’histoire de la guerre de Libération nationale est "la responsabilité de tous, une responsabilité commune, et non seulement celle du ministère des Moudjahidine.

« C’est un immense défi à relever, nombre de ceux qui en ont été acteurs ont disparu ou bien ne trouvent pas les canaux par les biais desquels ils peuvent faire part de leur témoignage », a-t-il souligné.

Fort heureusement, certains des acteurs de l’héroïque épisode de la guerre d’indépendance se sont mis à transcrire leurs témoignages. De hauts responsables du FLN/ALN, tout comme d’humbles combattants, ont pris la plume pour faire le récit de leur vécu sous la domination coloniale. L’initiative du ministère des Moudjahidine vise à consigner les témoignages de ces nombreux artisans de la guerre de Libération n’ayant pas eu la possibilité de s’exprimer. L’installation de studios d’enregistrements au niveau des musées et des centres de repos a permis à des moudjahidine et moudjahidate, jusque-là confinés dans l’anonymat, de s’exprimer pour décrire leur quotidien dans les rangs de l’Armée et du Front de libération nationale. Soulignant la numérisation de nombre de gloires de l'Algérie, le ministre a affirmé que le travail se poursuivait avec les secteurs concernés, y compris les ministères de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et de la Communication pour l'écriture de l'histoire. Concernant certains écrits sur l'histoire de l'Algérie, M. Zitouni a indiqué que le "tri relève des prérogatives du Conseil scientifique du Centre national d'études et recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 ainsi que des conseils scientifiques qui sont chargés de les examiner et d'émettre des avis en vue de lutter contre certains dérapages, notamment en Algérie". "Il y a des plumes à l'étranger qui tentent de porter atteinte à l'Algérie et à sa stabilité, en dénaturant la vérité, mais les démentis et les témoignages apportés par certains moudjahidine renforcent notre détermination à continuer sur cette voie et à écrire l'histoire avec objectivité et loyauté", a fièrement estimé le ministre, précisant que les portes du ministère sont grandes ouvertes pour prêter aide et assistance "car il n'y a pas de tabous ou de lignes rouges, sauf pour les questions qui touchent à l'unité nationale et à ses symboles", a-t-il affirmé. Amené à s’exprimer sur l’état des musées nationaux, le ministre a souligné que ces structures constituent des espaces pour la "valorisation de la mémoire historique collective" du pays et permettent de révéler "l'Histoire, parfois méconnue, de nos glorieux chouhada et moudjahidine".

Aussi, comme il le précisera, les objets exposés dans les différents musées à travers le pays retracent la bravoure et les épopées du peuple algérien à travers les différentes étapes historiques, et sa détermination pour recouvrer sa liberté et son indépendance. Par ailleurs, Tayeb Zitouni a mis en exergue le fait que l'exploitation lors de la campagne électorale de la prochaine présidentielle française, de la carte de la reconnaissance des crimes commis par l'occupation française à l'encontre des Algériens "est une preuve irréfutable de la grandeur de notre Révolution nationale". Quant à la question de la reconnaissance des moudjahidine, M. Zitouni a indiqué que son département effectuait de nouvelles enquêtes, en coordination avec l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), qui est appelée à donner son avis sur chaque dossier à examiner.

Il a annoncé le projet de lancement, par le ministère des Moudjahidine, de sa chaîne sur YouTube dans un premier temps, en prévision du lancement d'une chaîne thématique consacrée à l'histoire et à la Révolution nationale, ses gloires et ses symboles, spécifiant par là, que son département ne lésine sur aucun effort pour préserver la mémoire historique nationale, riche en épopées, et permettre de transmettre ses enseignements aux générations futures.

Salima Ettouahria