M. Bensalah s’entretient avec l'ambassadeur serbe : Des relations de qualité

Les relations privilégiées entre l'Algérie et la Serbie ont été au centre d'un entretien au siège du Conseil de la nation à Alger entre le président de cette institution, Abdelkader Bensalah et l'ambassadeur de la République de Serbie, Miroslav Sestovic. Lors des entretiens, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales privilégiées, en mettant l'accent sur la détermination des deux pays à les développer dans différents domaines. Les deux responsables ont également évoqué les opportunités de coopération tout en soulignant l'importance de la dimension parlementaire dans la promotion de la coopération bilatérale. La rencontre a été une occasion "pour échanger les points de vue sur plusieurs questions d'actualité notamment la situation dans la région et les défis sécuritaires auxquels elle est confrontée.