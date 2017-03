MDN : Le cadavre du terroriste Z. Nacer Eddine alias « Chouaib » découvert dans une forêt à Tizi-Ouzou

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert le 12 mars 2017, dans la forêt de Oued Taazibt à Tizi Ouzou/1 RM, le cadavre du terroriste dénommé Z. Nacer Eddine alias "Chouaib", précise la même source. Un autre détachement a découvert près de la commune de Béni Amrane, wilaya de Boumerdes/1 RM, une quantité de 50 kilogrammes de produits chimiques, rentrant dans la confection des explosifs", ajoute la source. De même un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Skikda/5 RM. Par ailleurs, un détachement de l'Armée nationale populaire en coordination avec les services des douanes a appréhendé à Sidi Belabès/2 RM, deux narcotrafiquants et saisi 48 kilogrammes de kif traité et 02 véhicules. A Tamanrasset et In Guezzam/6 RM, des détachements de l'ANP ont intercepté deux contrebandiers et saisi 04 véhicules tout-terrain, 09 motos et 08 détecteurs de métaux. Des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté dans des opérations distinctes menées à Tlemcen, Sidi- Belabès et Mostaganem/2 RM, 31 immigrants clandestins de différentes nationalités.



Peine capitale par contumace contre Abdelmalek Droudkel et un groupe terroriste activant à Skikda



La peine capitale par contumace a été prononcée, dimanche, par le tribunal criminel près la Cour de Skikda contre l’émir de l’organisation terroriste « Al-Qaïda au Maghreb islamique » (Aqmi), Abdelmalek Droudkel, appelé Abou Mousaâb Abdelouadoud (47 ans). La peine de mort a été également prononcée contre les surnommés Abou Youcef (L.N), médecin de formation, âgé de 45 ans, Oussama Abou Zaraâ (B.F), 44 ans, Charhabil Yaâkoub (Ch. M) 34 ans, Abou Rawaha (J.M) 31 ans, El Kaâkaâ Abou Amir (J.B) 25 ans, Seraka Abou Zenad (J.R) 26 ans, Ishak Abou El Hamam (L.R) 35 ans et El Mahi (H.A) 41 ans, issus des wilayas de Blida, Constantine, Mila, Annaba et Skikda et qui activaient dans les monts de Skikda. Les accusés ont été condamnés pour adhésion à un groupe terroriste armé, fabrication et utilisation d’explosifs, et tentative d’homicide avec préméditation suite à l’attentat perpétré par ce groupe terroriste, le 8 septembre 2015 ciblant des forces de sécurité. Selon l’arrêt de renvoi, l’attentat déjoué contre des forces de sécurité visait à desserrer l’étau exercé par les services de sécurité combinés sur le groupe terroriste qui accompagnait l’émir du groupe terroriste "Al- Qaida au Maghreb islamique" depuis Jijel vers les montagnes de la région ouest de Skikda pour se déplacer ensuite vers la localité de Bissi à Azzaba (Skikda) en prévision d’un autre déplacement vers la Tunisie ou la Libye. Le parquet a requis, au cours de son réquisitoire, la peine capitale contre l’ensemble des accusés. (APS)