Centre de presse d’El Moudjahid, Abdelhak Lamiri au Forum Economie : « L’Algérie a réussi à faire face au choc pétrolier »

L’Algérie qui a réussi à faire face au choc pétrolier, grâce à la politique d’ajustements menée par les pouvoirs publics, est appelée à créer les conditions nécessaires pour aller vers une économie émergente. C’est ce que préconise, en substance, l’expert Abdelhak Lamiri, invité, hier , du Forum Economie d’El Moudjahid.

Que faut-il retenir de la 20e Tripartite tenue, le 6 mars à Annaba ? Cette question a constitué le préambule de notre Forum Economie qui a reçu, hier, Abdelhak Lamiri, économiste du Collège d’experts de la Tripartite. A cette interrogation, notre invité dira que cette 20e édition a été marquée par son côté ouvert à la société civile et aux citoyens. Cette rencontre qui a regroupé les acteurs intervenant dans le secteur économique, a été une occasion, pour le gouvernement de présenter son diagnostic de la situation. Baisse de recettes pétrolière (69 milliards de dollars en 2013, 29 milliards de dollars en 2016. Une baisse des recettes d’exportation de l’ordre de 60 %, ce qui constitue en soi un choc important. Cependant en Algérie, contrairement à des pays plus riches à l’image du Venezuela, le pire a été évité. Les décisions salutaires prises par les pouvoirs publics ont facilité la tâche aux gouvernements, qui n’a pas eu à affronter des problèmes sociaux. Parmi les mesures, la limitation des importations ou plus explicitement, de l’ordre a été mise dans ce chapitre.

Les chiffres des importations, donne le tournis. A 10 milliards de dollars en 2000, ils sont passés en 2014, à 65 milliards de dollars. L’objectif du gouvernement est de les réduire, 46 milliards de dollars en 2016, à 35 milliards de dollars en 2017. L’autre élément important de l’ajustement, c’est la rationalisation des dépenses. A ce propos, il rappellera, ce qu’il considère comme une aberration, a savoir le financement du budget de l’équipement qui est supérieur à celui du fonctionnement. 35 % du PIB consacrés aux infrastructures, pour l’expert, il est temps de tirer la sonnette d’alarme. L’exposé du gouvernement, lors de la tripartite, a justement mis en avant les politiques de recentrage de l’économie qui ont permis d’éviter un désastre. Selon le conférencier, parmi les points abordés, et qui ont fait l’unanimité , c’est la bureaucratie. Un phénomène, dit –il qui détruit l’économie algérienne. Et c’est le patron de la Syndicale , Abdelmadjid Sidi Said qui a été le premier à soulever cette problématique. Pour l’expert, les remèdes pour pallier à ce problème existent, et les améliorations opérées jusque là, restent très timides. Abdelhak Lamiri , dont les analyses , sont loin d’être alarmistes , refuse que les pouvoirs publics se limitent à des choix qui permettent d’épargner au pays les mauvais scénarios. Ces derniers, préconise l’expert , pour être évités , il faut opter pour une économie émergente , et non pas rester confiné , dans une économie moyenne. Et que faut –il pour accéder à cet objectif ? l’expert appelle les journalistes à lire son ouvrage La décennie de la dernière chance : Emergence ou déchéance de l’économie algérienne ?, toutes les réponses s’y trouvent. Mais d’abord, il faut prendre en exemple les pays qui ont réussi dans cette voie et paradoxalement ceux qui ont échoué. Cela permet une meilleure vision, et aussi cela permet, par ailleurs, d’éviter les mêmes erreurs. Quand aux résultats, d’un tel choix, ils ne seront perceptibles, que dans deux années. Pour lui , le moteur de l’émergence, reste incontestablement la modernisation de l’Administration, en terme managériale. Comme il plaide pour la « modernisation des cerveaux », l’investissement dans la recherche et le développement, la promotion de l’esprit de l’entreprenariat....

Pour M. Lamiri, jusqu’à présent on a privilégié des ripostes tactiques, comme améliorer la fiscalité, différer les projets d’infrastructures non urgents, pousser vers plus de diversification économique. Beaucoup de bonnes décisions sont prises. Cependant, elles demeurent nettement insuffisantes pour booster l’économie vers l’émergence et la rupture avec la dépendance énergétique. La faute incombe, selon lui, aux experts, qui avaient induits en erreur les gouvernements.

Pour construire une économie moins dépendante des hydrocarbures. Il faut, explique t-il, une réorganisation de l’Etat, booster au niveau mondial les qualifications humaines et les pratiques managériales, une décentralisation poussée qui aboutit aux plans de développement communaux et régionaux, le gouvernement ne doit gérer que les projets de développement structurel, créer les 1.500.000 entreprises qui manquent, booster l’économie du savoir en se dotant d’une industrie de l’expertise capable de hisser la productivité de l’économie nationale (agriculture, industrie, services) au niveau mondial. Le management dont le retard, estime l’invité du Forum, est de 40 ans, doit être améliorée par la compétitivité des entreprises et puis, «nous avons une fenêtre d’opportunités», relève-t-il par ailleurs, avant d’affirmer que «nous avons de quoi financer ce plan d’émergence sans heurts sociaux». Dans son dernier livre La décennie de la dernière chance: Emergence ou déchéance de l’économie algérienne ?, Lamiri relève que «nous nous situons à la croisée des chemins la plus dangereuse que nous ayons eu à connaitre depuis cinquante ans d’indépendance. Nous faisons face aux risques géostratégiques : les turbulences à nos frontières Est et Sud, les printemps arabes avec leurs lots d’incertitudes et les scénarios élaborés pour nous ailleurs nous mettent en position d’attente dangereuse. Nous sommes d’autant plus vulnérables que nous n’avons pas su construire une économie florissante et un projet de société qui aurait fait la fierté de la vaste majorité de la population ». Interrogé sur les réserves de change ; qui seront en 2017, de l’ordre de 60 milliards de dollars, chiffre avancé par le Premier ministre, lors de la Tripartite, le conférencier, a mis en avant la nécessité, d’une gestion efficace avec parcimonie. C ’est ce qui nous a permis d’amortir le choc pétrolier. Et pour les cinq prochaines années, l’expert, annonce que durant cette période les salaires ne vont pas augmenté. Ce qui rappelle, la politique d’austérité adoptée par le gouvernement. Une austérité, très timide, selon, Abdelhak Lamiri, qui cite comme exemple l’Arabie saoudite, qui a pris des mesures plus sévères que l’Algérie. Cependant, à quelque chose malheur est bon, puisque en période de crise, on se remet en cause. Interrogé sur le rôle que peut jouer le privé national ; il dira qu’au vu des politiques adoptées jusque là, il peut jouer le rôle de substitut de l’importation, pour peu qu’il soit bien outillé.

Nora Chergui